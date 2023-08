El jugado outfit de Jacquemus que Karol G lució en su gira

Karol G se posicionó entre las artistas más escuchadas a nivel global con un reciente material, una vez más. Pues, la “bichota” había conseguido debutar en el puesto número 1 de las listas Billboard con el lanzamiento de “Mañana Será Bonito”, en febrero pasado. Seis meses más tarde, precisamente, este jueves 10 de agosto, la colombiana sacó a la luz el lado B de ese mismo álbum, que lleva el nombre de “Bichota Season” y que, en pocos días, ya consiguió que 4 de sus canciones ingresaran al top 50 mundial.

Como si fuera poco, el mismo día que su nuevo material discográfico salió a la venta, Karol G estaba dando inicio a su gira, que también lleva el nombre de “Mañana Será Bonito Tour”. A partir del jueves 10 de agosto, Carolina Giraldo Navarro dio el primero de varios shows por los Estados Unidos. Precisamente, ese esperado concierto tuvo lugar en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Previamente, la artista paisa se había presentado en el Lollapalooza Chicago, adelantando un poco de lo que sería el resto de su gira.

KAROL G LUCIÓ UN VESTIDO BLANCO BY JACQUEMUS EN EL DESFILE DE PRIMAVERA-VERANO CELEBRADO EN JUNIO EN EL PALACIO DE VERSALLES. FOTO: INSTAGRAM @KAROLG

En ese marco es que las redes han estallado con todo lo que rodea a la intérprete de “Mientras me curo del cora’”. En principio, sus fanáticos no paran de hablar de los nuevos temas que lanzó Karol, puesto que son fieles a su esencia. Además, los looks que eligió la colombiana de 32 años también dieron de qué hablar, ya que lució despampanante en escena.

Mira el video: el look de Karol G para la primera fecha de su gira

Tras haber dado el primer show de la gira, Karol G compartió una seguidilla de historias en su cuenta oficial de Instagram, con clips filmados tanto por su equipo como por sus fanáticos. Entre ellos, destacaron los videos en los que la referente latina lucía un conjunto sumamente sensual y desafiante, diseñado por el mismísimo Jacquemus.

Así como lo lees, el diseñador de moda francés, reconocido, además, por ser amigo de Dua Lipa y estilista de Zendaya, vistió por segunda vez a Karol, con un conjunto compuesto por un top con mangas y una minifalda de color blanca. Al verla lucir tan empoderada y segura de su figura, los internautas se asombraron.