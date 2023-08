De espaldas, Ninel Conde deja ver sus curvas en una sesión de fotos subida de tono

Ninel Conde ha brillado en múltiples facetas artísticas, consolidando su nombre en el mundo del entretenimiento. Su incursión en la actuación la llevó a papeles notables en telenovelas como "Rebelde" y "Fuego en la sangre", donde demostró su versatilidad y carisma en la pantalla. Estos papeles la catapultaron a la fama y le ganaron el reconocimiento de la audiencia.

Paralelamente, Ninel Conde incursionó en la música, lanzando su carrera como cantante. Su sencillo debut "Callados" se convirtió en un éxito, y desde entonces ha continuado lanzando álbumes y sencillos que han cautivado a su base de seguidores. Pero fue su versión de la cumbia argentina “Bombón asesino”, la que la posicionó en boca de todos.

Además de sus logros en la actuación y la música, Ninel ha incursionado en el mundo de las redes sociales, convirtiéndose en una influencer con una presencia significativa en plataformas como Instagram. En ella, la actriz comparte su estilo de vida, consejos de belleza y momentos personales con sus seguidores, creando un vínculo cercano con ellos.

FOTO: INSTAGRAM @NINELCONDE

Ninel Conde la rompe en Instagram

Tan sólo en la red social de la camarita, Conde cuenta con 5,7 millones de seguidores, que están atentos a su contenido diario. Es que la diva de 46 años suele modelar para las redes como ninguna, haciendo sesiones de fotos desde playas paradisíacas. Precisamente, en su último posteo, se puede ver a Ninel modelando su figura marcada desde Miami.

Mira el video: Ninel conde presume su silueta

“The power of a self-confident woman has no limits”, escribió Conde en la leyenda de la publicación de Instagram y agregó, esta vez en español: “Siempre he dicho que el valor nos lo damos nosotros mismos, nadie tiene el poder de determinar cuánto valemos. ¡Somos valiosos tal y como somos, que nunca se nos olvide!”.

FOTO: INSTAGRAM @NINELCONDE

Enseguida, sus seguidores de Instagram dejaron mensajes como los siguientes: “Ese abdomen; mi ídola”; “Diosa, perfecta”; “Como tampoco tiene límites tu belleza cariño”; “Mi amor usted está pero pasada, una hermosura bebé”; “Hola feliz día y un excelente fin de semana, hermosa muñeca Barbie, me encanta verte así”; “Cómo ti amo preziosa, mi Barbie del universo, reina de mis sueños”; “Gorgeous Reina Saludos”; “La Barbie! Lindaaa”; “Muy top”.