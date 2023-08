Así luce la primera ganadora de Big Brother: Chío Cárdenas

Chío Cárdenas pasó a la historia por ser la ganadora de Big Brother: México, el primer reality show que se realizó en el país. A días del final de La Casa de los Famosos México, la actriz y presentadora recordó su experiencia en el certamen y remarcó las similitudes que hay entre los 2 programas.

A principios de este siglo se vivió la expansión a nivel mundial del fenómeno Big Brother, el reality show que fue creado en los Países Bajos hacia 1999. En 2002, el programa tuvo su primera edición en México y la ganadora de la misma fue Rocío “Chío” Cárdenas.

Proveniente de Monterrey, Nueva León, por entonces tenía 26 años y se desempeñaba como actriz y modelo. Más allá de lo que significó para ella ganar Big Brother: México, el gran cambio en su vida se dio en la fama que obtuvo gracias a la experiencia.

Tras su paso por el concurso, Cárdenas se dedicó a la actuación y también se destacó como presentadora de televisión. Hoy en día sorprende con su presencia en redes sociales y hace poco publicó un video en el que se animó a comparar la primera edición local de Big Brother con el fenómeno del momento: La Casa de los Famosos México.

La Casa de los Famosos México: todo lo que dijo Chío Cárdenas, la primera ganadora de Big Brother

“Para los que no me conocen, hace 21 años me tocó participar en el primer reality show aquí en México, Big Brother 1, y tuve la fortuna de que, por apoyo del público, gané”.

Con estas palabras se presentó recientemente Chío Cárdenas, quien decidió publicar un video luego de que muchas personas le preguntaran por las similitudes y las diferencias entre el reality que ganó ella y La Casa de los Famosos México.

En primer lugar, Cárdenas recordó que ella estuvo 106 días en Big Brother y que entonces fueron 12 los participantes. Entre los grandes puntos de contacto que encuentra entre ambos programas, dijo que el de tener que pasar pruebas para conseguir comida es uno de ellos.

Así luce Chío Cárdenas en la actualidad, 21 años después de su paso por Big Brother.

Por otra parte, indicó que ella y sus compañeros contaron con la compañía de animales en Big Brother y remarcó que, tal como ocurre en LCDLFMx, en su caso también los participantes se dividían en 2 dormitorios.

Lejos de ser una división de género o de grupos de participantes, en Big Brother: México los dormitorios eran uno para los que gustaban de levantarse temprano y otro para los que se quedaban despiertos hasta tarde.