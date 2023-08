¿Qué ves primero? Este sencillo test te dirá si posees buena suerte

Los test de personalidad son un verdadero furor en las redes sociales. Los internautas encontraron en ellos una excelente alternativa para combatir el aburrimiento y además, para conocer en segundos aspectos de su forma de ser que, muchas veces, desconocían. Aquí te proponemos un nuevo desafío que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

¿Te atreves a descubrir lo que expone acerca de ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Test de personalidad

Corazón: posees una mente abierta y no prejuzgas a quienes te rodean. Eliges no generarte falsas ilusiones y buscas sorprenderte con lo que te sucede día a día. No le guardas rencor a quienes alguna vez te lastimaron y sueles perdonar con mucha facilidad. Tratas de verle siempre el lado bueno a todo. Disfrutas de la libertad y del tiempo al aire libre. Tu familia ocupa un lugar de privilegio en tu vida y harías cualquier cosa por ver felices a los que más amas.

Los test de personalidad son un verdadero furor en las redes sociales / istockphoto

Serpientes: eres una persona que se caracteriza por su brillante poder de observación. La suerte está de tu lado y te va muy bien en el juego. Rara vez pierdes cuando realizas una apuesta porque te dejas guiar por lo que te dicta tu corazón. Eres muy intuitivo y pocas veces te equivocas en tus predicciones. No crees en el amor para toda la vida y prefieres tener relaciones cortas pero bien intensas y memorables.