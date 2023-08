El nuevo video de Catherine Fulop que conquistó cientos de corazones

Al igual que otras tantas figuras del mundo del espectáculo, Catherine Fulop es muy activa en Instagram. Rara vez pasa desapercibida con el contenido que comparte y sus seguidores quedan encantados con sus publicaciones.

Catherine Fulop se lleva todas las miradas en Instagram

Ahora, la bellísima actriz venezolana-argentina subió un divertido video que conquistó cientos de corazones. "Primero mi paz mental. ¡Se empieza a notar la terapia!", redactó junto a las imágenes que se llenaron de mensajes.

Mira el video

"Por nada, ni nadie negocio mi paz", "Hermosa de verde", "Hay una frase que dice 'prefiero tener paz a llevar la razón' y la verdad que yo la aplico en mi día a día y la verdad que me está funcionando", "Tal cual, genia", "Qué linda mi Cathy", "La mujer más hermosa del mundo" y "Jamás mejor dicho. Etapa superada. La paz no se vende ni se negocia", son algunos de los tantos comentarios que sus admiradores le dejaron junto a la publicación.

Catherine Fulop deslumbra con su simpatía y belleza

Si bien hoy Fulop no está trabajando en la pantalla chica, protagonizó una larga lista de telenovelas que hicieron que se ganara el amor y el cariño de la gente. Entre ellas están: Abigail, Pasionaria, Mundo de fieras, Déjate querer, ¡Grande, pa!, Cara bonita, Rebelde way, Los ex y Taxxi, amores cruzados.