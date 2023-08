Claudia Albertario se llevó todas las miradas con su bellísimo look

Un día más, Claudia Albertario se llevó todas las miradas con el contenido que compartió en su cuenta de Instagram. En esta red social la siguen cientos y cientos de personas que quedan encantadas cuando la actriz argentina sube nuevo material.

Claudia Albertario se lleva todas las miradas en Instagram

Esta vez, acaparó la atención con su bellísimo look. En el pequeño video se la ve con un outfit relajado frente al espejo: luce un vestido agua marina, un saco blanco, una preciosa cartera y zapatillas.

Desde hace años, Albertario vive en los Estados Unidos. "Al principio me costó… No tenía nada para hacer, no conocía a nadie. Después me fui adaptando", contó a ¡HOLA!

Claudia Albertario en Estados Unidos

Y detalló: "Más tarde lancé Cloline, una marca de ropa, y ahora acabo de recibirme de Licenciada en Bienes Raíces. Cuando vendí un departamento en Buenos Aires, decidí invertir acá. Lo arreglé y lo vendí. Me copó lo que hice y decidí estudiar por primera vez en mi vida. ¡Lo logré! Ahora tengo una licenciatura. Otro challenge para mí".