Qué dice la emotiva canción que Rauw Alejandro le escribió a Rosalía

La ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro conmovió a sus fanáticos y a todo el mundo del espectáculo a fines de julio, cuando ambos artistas lo anunciaron en sus redes sociales. Es que, en junio, la propia catalana había confirmado que estaba planeando su boda con su comprometido, motivo por el que la noticia de la separación causó aun más asombro y desilusión.

Si bien desde que trascendió la noticia de la ruptura surgieron varias versiones sobre los posibles motivos, los intérpretes de “Beso” no habían revelado ni confirmado nada al respecto; sólo pidieron respeto en este momento de puro dolor. No obstante, este jueves 10 de agosto, Rauw Alejandro lanzó una canción que, sin dudas, iría dedicada a la “Motomami”, en la cual se defiende de las acusaciones de infidelidad y expresa todo el amor que sintió y siente por la cantante. Se trata de “Hayami Hana”, un single de 5 minutos y 27 segundos que ya está disponible en todas las plataformas.

EN JUNIO, ROSALÍA HABÍA REVELADO DETALLES DE SU COMPROMISO CON RAUW. FOTO: CAPTURA VIDEO DE YOUTUBE

La reveladora letra de “Hayami Hana”

En “Hayami Hana”, Rauw se descargó con mucha sinceridad y emoción respecto a la sorprendente ruptura con quien fue su pareja por más de tres años. Es más, el título en japonés hace referencia a una flor y a una “mujer de gran belleza, un tanto inusual”. “Por si acaso nunca volvemos hablar, y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar, esta la hago pa’ cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad”, rezan los primeros versos de la canción.

“Y no voa' hacerme el fuerte Yo no voy frontear Aquí to’ el mundo sabe que te voy a llorar, te voa’ extrañar Si, aquí no hay no hay nada que ocultar. Pero hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar. Todos saben un carajo”, canta Rauw en una de las estrofas más conmovedoras del tema.

Sin dudas, como toda relación, la suya tuvo cosas lindas y otras no tanto, lo cual quedó reflejado cuando se lo oye a Rauw cantar: “Hemos discutido. Me cuesta expresarme. Todas mis carencias ya tú te los sabes, Yo también tus cosas tengo que aguantarme. Pero nunca por mi mente pasó la opción de quitarme. Y qué pena, las parejas ya no duran, duran poquito, quedan pocos viejitos que nos digan sus truquitos. ¿De qué manera puedo ver toda la vida contigo el amanecer? Y mami yo no tengo la respuesta para esto, pero quise por igual tu cualidades y defectos”.

Mira el video: Así suena Hayami Hana

Aparentemente, quien tomó la decisión de separarse fue Rosalía, puesto que Rauw dijo entenderla: “Y no te culpo, la vida que llevamos no pa’ todo el mundo, la prensa, las redes, presiones de grupo, estando lejos es más difícil, más fácil juntos, Trabajamos sin parar pero hasta qué punto… Estar en nuestro campito, vale mas que to’ el dinero y la fama, Despertar y verte a mi lado, no dan ganas de salir de la cama. Ey, todas mis canciones son pa’ ti desde afrodisíaco,

Como si fuera poco, el artista de 30 años se defendió de las acusaciones de infidelidad hacia Rosalía al expresar: “Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel. Ella siempre tuvo la clave de mi cel. Esto fue algo más que no está en mi poder. Mi niña de cristal, mi barquito de papel, te desarmaste y arreglarte intenté”.

LOS ARTISTAS ESTUVIERON TRES AÑOS JUNTOS. FOTO: INSTAGRAM @ROSALIA.VT

Y, en las estrofas finales, Rauw reveló que la sigue admirando y que sabe que Rosi podrá superar todo gracias a su fortaleza, deseándole lo mejor a pesar de extrañarla. “Quiero que sepas que tú eres más fuerte de lo que te crees, Y espero que algún podamos reírnos del pasado. Aquí no hay rencores, esto no es un reclamo. Si los mejores días tú me ha regalao’. Por eso en mi barriga tu nombre llevo tatuao’ ma’. Todo de ti y lo volvería hacer. Terminaré nuestra casita por si te da con volver. Hoy te dejo de escribir, no de querer”, se sinceró.

“Sé que vas hacer la mejor artista. Otra como tú en verdad no creo que exista. Eres la portada más bella de todas las revistas. Yo si lo sabría aunque no tenga vista. Sin con tan solo escuchar tu voz el mar se calma. Y, desde “Los Ángeles” lo supe: ‘Ella es mi “Motomami”. […] Tú me curas el corazón. Todas esas noches en casa bailando nuestra canción. Y si la vida me junta contigo en otra ocasión, yo no le discuto al destino la razón… Nena te voy a extrañar. No vi venir que esto se fuera acabar. Otra vez me vuelvo a quedar aquí sin ti. Esta vez no te voy a parar; te digo adiós, que te vaya genial”, concluyó Rauw, emocionando con cada una de sus palabras.