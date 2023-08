“Están locos”: la furiosa reacción de Billie Eilish a una foto subida de tono que editaron sus fans

Con una voz distintiva y una creatividad inigualable, Billie Eilish cautivó a oyentes de todas las edades con su estilo ecléctico que fusiona elementos de pop, electrónica y música alternativa. Su álbum debut "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" marcó un punto de inflexión en su carrera, presentando éxitos como "Bad Guy" que desafían las convenciones y exploran la oscuridad emocional de manera sincera.

Billie Eilish no solo se destaca por su música, sino también por su estética visual y su actitud sincera y desafiante. Su ropa holgada y su estilo distintivo la han convertido en un ícono de la moda y un modelo a seguir para las nuevas generaciones que abogan por la autoexpresión sin restricciones.

A pesar de su juventud, Billie ha acumulado múltiples premios Grammy y ha dejado una marca indeleble en la industria musical, rompiendo barreras y abriendo puertas para nuevos artistas que buscan autenticidad y originalidad en su arte. Es más, la artista de tan sólo 21 años de edad tuvo la oportunidad de grabar canciones para el soundtrack de películas de la talla de “James Bond: No time to die”, gracias a la cual recibió un Premio Oscar, y la reciente “Barbie”, con el emotivo tema “What Was I Made For?”.

Mira el video: Billie escribió "What Was I Made For?" para la película de "Barbie"

A pesar de que su corta pero impresionante carrera musical da mucho de qué hablar, en ocasiones el nombre de Billie Eilish vuelve a estar entre las tendencias de las redes sociales por su belleza y su figura, aunque la propia cantante prefiera utilizar prendas holgadas para evitar esto. Es más, en el último mes, los internautas recurrieron a la Inteligencia Artificial para editar una fotografía de la cantante actuando sobre el escenario de forma que se viera una imagen más atrevida de ella.

La reacción de Billie Eilish al retoque de su imagen con IA

En la foto en cuestión, la imagen de Billie fue utilizada para mostrarla revelando su figura llevando un short ajustado y un top super pequeño que dejaba al descubierto sus falsos pechos. Al ver los retoques, la intérprete de “Bellyache” reaccionó con mucho enojo en sus redes, reposteando la imagen en las historias temporales de Instagram, con el siguiente mensaje: “Esta edición; santa m*#rda. Ustedes están locos”.