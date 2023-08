Conoce la particular actividad a la qué la explosiva de Lorde se adaptó posterior a su agitado show por Oslo

Lorde en las últimas horas brindó un show en medio de 'Oyafestivalen', un festival en Noruega qué se comenzó el 8 de agosto y qué dará su fin el 12 de agosto y qué apuesta a una política ambiental dejando de lado los plásticos y apostando a materiales biodegradable, la artista fue una de las invitadas a pisar aquel escenario dónde hizo delirar a más de 60 mil fanáticos y así fue cómo lo compartió con suma felicidad vía Instagram.

Fuente: imagen - Instagram - @lorde

Lorde festejando con el público de Oslo.

Atenta a las menciones qué iban haciendo los fans, Lorde levantó dos en una de ellas se la vio con el outfit clásico qué utilizó para el festival un top blanco de manga larga, medias de suma transparencia, bombachon y unas sandalias negras y otra de las qué destacó apareció tirada en el suelo posando con el micrófono, mientras qué de fondo se veía una parcial porción de quienes eligieron verla.

Tiempo de relajación

Luego de una extensa jornada, Lorde aprovechó para irse rumbo al lugar dónde estaba hospedada y zambullirse en la pileta del establecimiento junto a su equipo.

Fuente: Imagen - Instagram @lorde

Lorde sacando su costado más sexy mientras nada en una inmensa piscina.

"Después del show fuimos a nadar estos tiempos son hermosos y me asustan y hay tanto que contarte. No, este no es el comienzo de nada ahí fuera, solo quiero que sepas que hay una luz encendida dentro de mí... te lo mostraré pronto", reza la descripción qué puso la intérprete de Royals y qué anuncia una nueva etapa en su carrera musical.