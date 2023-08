Soledad Pastorutti es una de las cantantes más queridas de la Argentina. Prueba de ello están sus redes sociales. En Instagram, La Sole cuenta con miles y miles de seguidores que están pendientes de todo lo que comparte y llenan sus publicaciones de 'me gusta' y comentarios.

Así ocurrió con una de las últimas que subió. "Sigamos soñando con un día distinto…", redactó junto a unas imágenes al aire libre y puso como referencia a Los Paisajes, una melodía de su último disco.

Soledad Pastorutti cautivó con su belleza al aire libre

"Esta canción es un homenaje a la tierra y a la gente que la habita, que con sus colores, sus amores, sus lágrimas y sus risas, nos enseñan el valor de la vida…", detalló Pastorutti.

La artista cuenta con admiradores a lo largo y ancho del país. "Mis fans por mí hicieron muchas cosas, llegaron a entrar a mi casa”, contó entre risas en una reciente entrevista en América TV.

La Sole

“Viajes larguísimos, dormir en la calle y comer de la basura, me lo confesaron dos fans que se conocieron en un recital mío, y el chico me contó que en ese momento no tenía plata, viajaba a dedo y buscó comida en la basura, y terminó comiendo el pedazo de una manzana”, añadió Pastorutti al aire.

Mira el video de Soledad Pastorutti