A los 56 años, Salma Hayek presume su figura de infarto con un bikini amarillo

Salma Hayek no para de sorprender al mundo con su energía, carisma, belleza y talento frente y detrás de la cámara. La actriz de 56 años ha estado en boca de todos en los últimos meses por volver a la televisión en la sexta temporada de “Black Mirror”. Pero, además, es el contenido que sube a las redes el que llama la atención de todos los internautas.

En Instagram, Salma casi alcanza los 26 millones de seguidores, los cuales disfrutan de verla modelando para las redes como, también, mostrando su lado más real y humano. Precisamente, esto sucedió hace un día, cuando recordó los momentos compartidos con Martina, su instructora de buceo y gran amiga.

“Pasando el rato con mi instructora de buceo favorita @martina_scubadiving_instructor”, escribió Salma en la leyenda del posteo viral. En las dos postales, la veracruzana sale sonriendo con su amiga mientras disfrutan de una cerveza. En la primera imagen, ambas lucen radiantes con sus bikinis, mientras que, en la segunda, visten los clásicos trajes de buceo.

SALMA Y MARTINA, SU INSTRUCTORA DE BUCEO, DISFRUTARON DE UNAS CERVEZAS TRAS EL ENTRENAMIENTO. FOTO: INSTAGRAM @SALMAHAYEK

Al ver la publicación, Martina le escribió a Salma el siguiente mensaje: “¡Eso explica por qué mi Instagram explotó! ¡Dios mío, chica! Echa de menos tu cara y echa de menos comer pez león invasivo contigo. Eres la persona más humilde e increíble que he conocido. Deseando bucear contigo pronto”.

Enseguida, los usuarios de Instagram dejaron mensajes como los siguientes: “Por supuesto que con pacífico!”; “Y con cerveza mexicana. Yesss!”; “Ven a bucear a Playa del Carmen entre nov y feb y te invito a bucear con tiburones toro!”; “Una pacífico y nada más. Saludos desde Mazatlán Sinaloa México”; “Esta mujer es inmune al envejecimiento”; “La mejor cerveza”; “En el mar la vida es más sabrosa!”; “Ha de ser increíble poder bucear y ver todos los seres maravillosos que existen dentro de las aguas profundas y que no todos tenemos la fortuna de verlo”.

SALMA PRACTICA BUCEO DESDE LOS 10 AÑOS. FOTO: INSTAGRAM @SALMAHAYEK

La experiencia más peligrosa de Salma Hayek buceando

Seis años atrás, en una entrevista que dio en el programa estadounidense “The Late Late Show with James Corden”, Salma reveló que es buceadora desde los diez años, por lo que es la actividad que ha mantenido a lo largo de su vida.

En esa misma charla, el conductor le preguntó a la actriz acerca de una situación peligrosa que haya vivido haciendo buceo, a lo que Salma respondió: “Después de haber buceado por cuarenta años, hubo una sola vez en la que había buceado con cientos de tiburones en un lugar donde suelen pasar”.

Mira el video: Salma Hayek limpia el océano mientras bucea

“Pero la vez que fue realmente peligroso, fue porque me gusta nadar profundo. Entonces, una vez fui muy, muy, muy profundo, con una computadora y todo, pero no me estaba sintiendo muy bien”, empezó a detallar Hayek. Enseguida, Corden le preguntó qué hace esa computadora al bucear. Entonces, Salma le explicó que la computadora emite el sonido “beep” para advertir que no se debe bajar más hasta que el cuerpo se reajuste a la presión del mar.

“Cuando salí tuve síntomas interesantes, pero pueden haber sido causados por la cerveza que tomé la noche anterior”, dijo Salma con humor. Finalmente, su mala experiencia tuvo que ver con la grabación de una película en Bahamas, donde, después de haber salido del agua, le ordenaron quedarse en una cámara de descomposición durante ocho horas, algo que la actriz sufrió mucho por ser claustrofóbica.