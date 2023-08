La contundente respuesta de Piqué a los abucheos por Shakira

La separación de Gerard Piqué y Shakira nos ha dejado diversos episodios polémicos y parece que el fin de semana pasado ha vuelto a suceder. Esta vez, el ex jugador de fútbol vivió una situación embarazosa y terminó con un remate que se volvió viral en las redes sociales. Al parecer, lo que debía ser un momento entretenido y de disfrute se convirtió en un episodio de tensión.

Gerard Piqué e Ibai Llanos en el evento Kings&Queens Finals. Imagen de Instagram @3gerardpique.

Hace unos días, la Kings League celebró su gran final, así que Gerard Piqué fue uno de los encargados de organizar el evento. El momento incómodo llegó al final, en la mega fiesta que se llevó a cabo en el Fitx Club de Madrid. Cuando el ex deportista subió al escenario para saludar a los presentes y decir algunas palabras, el público estalló a los gritos coreando el nombre de la cantante colombiana.

En las imágenes y videos que se difundieron en internet, se puede observar a Piqué en el escenario bastante incómodo. Antes de comenzar su discurso la audiencia del recinto empezó a gritar el nombre de su expareja a todo pulmón: "Shakira, Shakira, Shakira...". Obviamente, el empresario y dueño de Kosmos se puso tenso e incómodo y no pudo contener su reacción.

Mira el video

Piqué es conocido por tener un carácter explosivo y esta vez lo demostró frente al público ya que agarró el micrófono enojado y lanzó: "¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Me da igual, soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie". Si bien hace unos días atrás, Gerard hizo una broma sobre su separación con la intérprete de 'Copa Vacía', no le gustó que las personas del público mencionaran el nombre de Shakira en su evento.

Las imágenes y videos que se viralizaron en Twitter @moviriv.

Luego de la respuesta contundente de Piqué, la audiencia reaccionó aun más y todo quedó grabado. Como si fuera poco, de acuerdo a las imágenes que se viralizaron en la red, el ex futbolista español Iker Casillas pidió 'Waka Waka', la canción que escribió Shakira para el mundial 2010, para recordar la época dorada en la que la selección española se consagró ganadora.