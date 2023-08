Catherine Fulop presume sus curvas a sus 58 años y enciende la red

Catherine Fulop es una de las estrellas latinas más queridas de las últimas décadas. La venezolana comenzó en el mundo del modelaje a sus veinte años, cuando participó del concurso de belleza “Miss Venezuela”. Tras ello, inició su carrera como actriz apareciendo en telenovelas como “Mi amada Beatriz”, y, al poco tiempo, conquistó al público, motivo por el que los productores la empezaron a llamar para que fuera la protagonista de sus producciones.

En más de treinta años de carrera, Catherine Fulop supo brillar en decenas de producciones. Lo cierto es que es sumamente recordada por sus papeles en “Pasionaria”, “Abigaíl”, “Déjate querer” y “Rebelde Way”. Tanto en su Venezuela natal, como en España y Argentina, la actriz desplegó todo su talento al punto de que los ciudadanos de cada lugar querían adoptarla como suya.

En la actualidad, Fulop ha dejado atrás su faceta de actriz para desenvolverse como una de las principales influencers latinas. A sus 58 años, la diva presume sus viajes, vida en familia y producciones en las redes sociales. Tan sólo en Instagram, la estrella cuenta con más de 3,2 millones de seguidores que están pendientes a su contenido.

Catherine invita a sus seguidores a tener una actitud positiva

También en Instagram, Catherine grabó un video haciendo lip sync, es decir, se aprendió un monólogo grabado y sincronizó sus labios con el audio original. Para la ocasión, la diva lució un outfit de entrecasa para grabar el video, puesto que llevaba un jogging deportivo verde en conjunto con una remera gris.

“Hola. ¿Qué más? ¿Cómo están? ‘Aquí en la lucha por la lucha’. Es que a mí me entran unas ganas de mechonear a la gente que responde así tan bajitico que, de paso, hay gente que le gusta verte jodido, y tú le das esa respuesta y la llena de vida, obviamente. Pero, ¿qué respuesta tan loca es esa, chica? Ay, es que estoy siendo humilde. No, mi amor, porque tu subconsciente está notando tu humildad y, cuando te sientes bien, él te empieza a recordarte: ‘¿recuerda que somos feos y pobres?’; ‘¿te acuerdas que estamos gordos y barrigones?’. Por favor, cuando alguien te pregunta cómo estás, las únicas respuestas permitidas son: ‘machete, divinamente, iluminada y eterna, millonaria, amada’”, decía Catherine en el monólogo.

En la leyenda del posteo de Instagram, Catherine escribió: “Consejo de Domingo! Se les quiere. Voz de @xofi08”. Al verla, sus seguidores comentaron: “Jajaja... Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila”; “Iluminada y eterna siempre ¡Es que si estuviera mejor, me daño!”; “Rica, divina y sabrosa, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas... siempre en el TOP TEN”; “Cathy, te admiro por la energías positivas que das”; “Chama, tu eres muy bella; no te pongas tanto filtro”; “Me encataaaaaa, iluminada y eternaaaaaaaaa”; “La verdad que me hiciste reír, más allá de tener razón! Sos muy graciosa”; “Esa es la actitud hermosa”.