Estalló y dijo de todo: Rosa López no soporta más los duros comentarios del público

Conocida por canciones como "Europe's living a celebration" y "Yo no soy esa", Rosa López es una de las cantante ícono de España. Ganó la primera edición de Operación Triunfo en dicho país en 2001, y desde ese momento pudo llegar a los mejores escenarios y logró ganarse un cariño muy grande por parte del público.

La "Rosa de España" participó de la fiesta de José Luis López, un empresario de España conocido como "El Turronero". Celebró su cumpleaños 60º en Sevilla con más de 3500 invitados y no se privó de ningún gusto, llevando a cantar a la andaluza y a otros artistas muy conocidos.

La pareja de Iñaki García publicó en su cuenta de Instagram un video de lo que fue su actuación, dejando un mensaje bonito para el cumpleañero. Sin embargo, recibió tantas críticas en los comentarios acerca de su nivel de canto que directamente prohibió la posibilidad de que le dejen mensajes.

Luego, publicó en sus mismas redes sociales un video hablando frente a la cámara para descargarse: "Mis seguidores de hace veinte años me dicen las cosas en persona, con los que tengo confianza. Pero, cuando lo hace alguien que no sabe de ti... Estoy hasta los huevos, que no tengo. Estoy muy, muy, muy enfadada", comenzó protestando la cantante de 42 años.

"Cuando las cosas se hacen bien solo lo ven cuatro gatos, pero cuando algo no sale perfecto, la gente se ensaña, se dispara", continuó la andaluza.

Rosa López se mostró muy enojada por las críticas recibidas en las redes sociales y le dijo "basta" a los duros comentarios.

"Yo estoy hasta el mismísimo ya. Vivimos en una sociedad en la que no queremos que en la escuela haya problemas emocionales, psicológicos o de salud mental. Pero, sin embargo, hace poquito he quitado los comentarios, porque no voy a quitar el vídeo", reflexionó la nacida en Granada, acerca del maltrato mutuo que reina en la sociedad española.

"De aquí adelante vamos a poner las cosas mal a caso hecho, a ver si así os seguís creyendo vuestra propia ira. El que quiera ver lo bueno, que se venga a los conciertos, con sus imperfecciones y sus cosas naturales. Y quien quiera ver lo malo que se vaya a las redes sociales", finalizó Rosa López, demostrando que está muy encabronada por el hate que recibe.