Esta es la mejor serie de Netflix que no te puedes perder.

Desde este jueves 6 de julio, Netflix tiene disponible la segunda temporada de El abogado del Lincoln, la serie que muestra a Mickey Haller, un abogado de Los Ángeles, resolviendo diferentes casos desde su Lincoln Town Car.

El personaje fue creado por el escritor Michael Connelly, el cual fue sacado del libro The brass verdict en 2007, en el que se basó la primera temporada de la serie de Netflix. Esa primera parte tuvo diez episodios que fueron muy bien recibidos por el público, por lo que se decidió renovar para una segunda edición.

De hecho, si el éxito continúa, hay especulaciones de que en un futuro haya una tercera entrega ya que hay más libros que cuentan la historia del personaje de Mickey Haller. Incluso, aún hay cuatro libros: The Reversal, The Gods of Guilt, The Law of Innocence y Resurrection Walk.

Protagonizada por Manuel García Rulfo en el papel del abogado Mickey Haller, esta serie es una de las más atrapantes que tiene la plataforma de streaming. No abundan las producciones enfocadas en dramas legales en Netflix, por lo que es una gran opción si te interesan esos temas.

Esta segunda temporada contará con diez episodios, los mismos que tenía la primera parte. Sin embargo, no se estrenarán al mismo tiempo: los primeros cinco salen este 6 de julio, mientras que la segunda parte de esta segunda temporada verá la luz el próximo 3 de agosto con los otros cinco episodios.

¿De qué se trata la temporada 2 de El abogado del Lincoln?

Mickey Haller, el abogado protagonista de "El abogado del Lincoln", un actor que sorprendió a la audiencia y destaca con su performance.

Esta segunda temporada mostrará a Mickey Haller enamorado de la chef Lisa Trammell, quien lo llama desde una prisión ya que fue acusada de asesinar a Mitchell Bondurant, un promotor inmobiliario. Allí vuelven las aventuras del abogado, quien deberá ingeniárselas para sacar de la prisión a su pareja.

El reparto de la serie creada por David Kelley y Ted Humphrey está compuesto por Manuel García Rulfo, Neve Campbell, Christopher Gorham, Angus Sampson, Becki Newton, Jazz Raycole y Lana Parrilla, entre otros. Además, en esta temporada aparece Angelica María, actuando de Elena, la madre de Mickey.