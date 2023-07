El verdadero motivo por el que Paulina Rubio faltó al aniversario de la muerte de su madre, Susana Dosamantes

Paulina Rubio volvió a ausentarse en una misa que se hizo en memoria de su madre, Susana Dosamantes. El viudo de la primera actriz habló con la prensa y dijo que la cantante no pudo estar por motivos laborales y que esto no significa que no esté presente en su vida.

El pasado 2 de julio se cumplió el primer aniversario de la partida física de Susana Dosamantes y su viudo, Luis Rivas, organizó una misa para recordarla.

A comienzos de año había hecho lo mismo, en aquella oportunidad en recuerdo de los 6 meses del fallecimiento y también con motivo de lo que hubiese sido un nuevo cumpleaños de la reconocida artista.

La misa actual tuvo lugar en la Iglesia de la Santa Cruz del Pedregal, la cual se ubica en el sur de la Ciudad de México. Además de Rivas, contó con la presencia de celebridades como Yolanda Andrade y el exfutbolista Jorge Campos.

Quien brilló por su ausencia fue Paulina Rubio, hija de Dosamantes. La exTimbiriche tampoco había estado en la misa anterior. Sin dejar terreno a las especulaciones, el propio Rivas habló con la prensa y dejó bien en claro que la relación familiar es muy buena.

La ceremonia en la Iglesia se llevó a cabo a puertas cerradas y la prensa quedó fuera. Sin embargo, finalizada la misma, Luis Rivas salió y respondió todas las preguntas que hicieron los profesionales que se acercaron hasta el recinto.

Una de las primeras se refirió precisamente a la ausencia de Enrique y Paulina Rubio, los hijos de Dosamantes. Rivas habló de “compromisos de familia y situaciones de trabajo” y dio a entender que no hay ningún inconveniente entre ellos.

Paulina Rubio recordó a Susana Dosamantes con esta foto en el último Día de las Madres.

Es más: citó las palabras que el Padre hizo durante la misa y dijo que se puede estar presente en la vida de una persona por más que no se esté en un lugar físicamente.

Acerca de “La Chica Dorada”, reveló que está “superándose y trabajando mucho” y que se encuentra con sus hijos y “muy consciente” de su madre. “Siempre la tiene muy presente”, dijo Luis para finalizar.