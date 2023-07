Selena Gómez compartió un sensual álbum junto a Taylor Swift y el reencuentro hizo movilizar las redes

Taylor Swift y Selena Gómez con el correr de los años han tejido una grandiosa amistad. Las artistas qué desde siempre se vienen apoyando una a la otra en cada uno de los proyectos, protagonizaron un alucinante reencuentro y fue la actriz de 'Only Murders in the building' quién lo compartió vía Instagram.

Fuente: imagen @selenagomez

buenas amistades.

En el día de la independencia de los Estados Unidos, Selena Gómez decidió pasar toda la tarde con sus amigas al aire libre y subiendo centenares de fotografías referidas a Aquel día. En la foto qué subió a modo de historia se logra ver a: Sidney Ness, Ashley Avignone, Alana Haim, Danielle Haim, Este Haim y Taylor Swift atentas al lente de la cámara.

El verdadero significado de la amistad

Seguido de las fotos de corta duración, Selena Gómez sumó un extenso carrete en el qué se la veía con todas sus amigas a gran complicidad y las qué mas ha llamado poderosamente la atención de todos sus 'Serenators' fueron las poses sensuales qué se sacó con Taylor.

Fuente: Imagen @selenagomez

El sentido posteo de Selena

"A veces necesitas estar alrededor de chicas empoderadas, amables y pateando culos. Necesitaba eso", reza la descripción qué puso Selena en su último pic collage rodeada de sus amigas.

Fanáticos enloquecidos

Al ver la gran catarata de postales, muchos fans se expresaron vía Twitter debido al gran reencuentro entre las dos celebridades y qué cómo bien ya se ha dicho viene desde hace largos y tendidos años atrás. Es por ello qué aquí te compartimos algunos de los mensajes de celebración qué fueron circulando.

Selena Gomez compartió esta fotografía junto a Taylor Swift, Sydney Ness, Ashley Avignone, Alana Haim, Danielle Haim y Este Haim.



"A veces necesitas estar rodeada de chicas fuertes, amables y chicas asombrosas. Yo necesitaba eso." pic.twitter.com/0jZ064axNS — Selena Gomez Fan Acc (@_selenagomezecu) July 8, 2023

Selena Gomez y Taylor Swift estuvieron juntas celebrando el 04 de Julio. La gente podrá decir y suponer lo que quiera, pero la amistad de estas dos mujeres es más fuerte que cualquier cosa, son incondicionales y se acabará el mundo, pero su amistad seguirá intacta. DOS REINAS pic.twitter.com/p14Qg8w1sy — anto uD83CuDFF9 (@SELENAPlNK) July 7, 2023

selena gomez y taylor swift tienen la amistad más pura de toda la industria, no existe amistad más linda que la de ellas pic.twitter.com/QqVeSpZSJu — M?? (@perfectIycmiIa) July 7, 2023

selena gomez y taylor swift mi corazón les pertenece, no puede ser lo mucho que las amo por favor pic.twitter.com/ae5m0xaqQV — M?? (@perfectIycmiIa) July 7, 2023

Chari.