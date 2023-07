Para amantes de las series: conoce "La Traición" y de qué trata

Para seguir apostando a las producciones turcas, Telecinco pondrá en pantalla La Traición, una ficción que cuenta cómo una mujer acoge en su casa a la amante de su marido. Estará desde este miércoles 5 de julio y tiene un total de 27 capítulos en su única temporada hasta el momento.

La serie, que en su país original tiene el nombre de Lyilik, fue emitida en Turquía en 2022 y tuvo un gran éxito. Es una de las tantas obras que se importan desde el país otomano, ya que suelen redituar mucho en cuanto a ingresos.

La Traición es la nueva apuesta de las series turcas para Telecinco.

Esta serie cuenta la historia de Neslihan, una mujer que vive una vida tranquila con su esposo Murat y sus dos hijos. Sin embargo, esa paz se ve perturbada cuando llega a sus vida Demla, una amiga de la infancia de Murat que también es su amante.

Neslihan no sabe esto y elige acogerla en la casa, aunque luego comienza a dudar de ella misma y de su generosidad.

Telecinco transmitirá esta novela turca desde las 22:50 y hasta las 2:00, ya que cada capítulo tiene una duración de más de dos horas. Antes de cada emisión, el canal compartirá especiales de "¡Vaya vacaciones!", teniendo en cuenta la temporada de verano.

En su estreno, La Traición deberá competir con la final de Mask Singer, en Antena 3, con el estreno de Viajeros Cuatro, en la 1, y con Pongamos que hablo de, en La Sexta.

Los protagonistas de La Traición, la nueva serie que llega a Telecinco.

¿Quiénes actúan en La Traición?

El elenco de esta serie que emitirá Telecinco está formado por actores y actrices de Turquía. Sus protagonistas son Hatice Sendil (en el papel de Neslihan), Sera Kutlubey (con el personaje de Demla) e Ismail Demirci (como Murat). Además, habrá otros artistas como Perihan Savas, Özgür Çevik, Mina Akdin, Bahadir Vatanoglu, Mehmet Aykaç, Pelinsu Karayel y Ogün Kaptanoglu.

Luego de la finalización de Sálvame, Telecinco intentó cubrir esa franja horaria con la serie Mía es la venganza, pero no está teniendo éxito. Luego de haber emitido 17 capítulos y con más de 100 grabados, Mediaset ordenó no continuar rodando la serie y darle un cierre porque se estaba visualizando que los números no llegaban al 7% de televidentes