El importante reconocimiento que recibió Pedro Pascal gracias a sus aportes en la cultura

José Pedro Balmaceda Pascal ya está totalmente instalado en la cultura norteamericana. A pesar de ser chileno, se fue de pequeño de su país de origen y vive desde chico en Estados Unidos. En Hollywood realizó series y películas como Wonder Woman 1984, Game of Thrones, The Mandalorian, The Last of Us y Narcos.

Pedro Pascal fue nombrado entre los "35 Inmigrantes del año" en Estados Unidos por el fondo educativo Carnegie Corporation. Compartió lista con otras personalidades latinoamericanas como la biofísica peruana María Freire, la activista de Guatemala Karen Gónzalez y la editora periodística de ELLE, la colombiana Nina García.

Pedro Pascal recibió otro importante reconocimiento en Estados Unidos.

Además, personas de otros continentes han sido reconocidas, como el economista neerlandés Guido Imbens, quien ganó el premio Nobel de Economía en 2021; el químico ucraniano Roald Hoffmann, premio Nobel de Química en 1981; el actor vietnamita Ke Huy Quan, ganador del Oscar a mejor actor de reparto por el filme Todo a la vez en todas partes; y la cantante canadiense Alanis Morissette, quien acumula siete premios Grammy.

El presidente de Carnegie Corporation, Dame Louise Richardson, explicó que este reconocimiento se le da a los extranjeros naturalizados estadounidenses y que comenzó como un homenaje al escocés Andrew Carnegie, quien según Richardson "tuvo éxito en Estados Unidos, contribuyó enormemente a su país de adopción e inspiró a otros a hacer lo mismo".

Un personaje de Spider-Man fue inspirado en Pedro Pascal

En la última película de Spider-Man, Spider-Man: Cruzando el Multiverso, se pudieron ver a muchos personajes inspirados en la versión original, como Miguel O'Hara, Peter Porker o Spider-Punk. Otra de las variantes del superhéroe es Webslinger, el Spider-Man que viene del oeste y tiene aspecto cowboy.

El diseñador de personajes de este filme, Kristafer Anka, confesó en sus redes sociales que el rostro en el que se inspiró para crear a Webslinger fue el de Pedro Pascal:

"Sinceramente, este es un buen momento para mencionar que gran parte de mi tiempo lo he dedicado a hacer sobre dibujos, o que los diseños se basan simplemente en retoques de modelos anteriores. Pero en cuanto a Webslinger, añadí un poco de Pedro Pascal al modelo de Peter", comentó en su cuenta de Twitter Anka.