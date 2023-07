De blanco, Eiza González modela sus curvas y eleva la temperatura de la red

Eiza González es una de las nuevas figuras mexicanas que ha llegado a Hollywood para conquistar a los más grandes de la industria, como así también a su público. En Latinoamérica, la actriz ya era conocida desde su adolescencia, puesto que protagonizó telenovelas juveniles como “Lola, érase una vez”, “Sueña conmigo” y “Amores verdaderos”. Y, más tarde, viajó a los Estados Unidos para probar suerte y, ¡sí que lo logró!

En el país Norteamericano, Eiza comenzó a actuar en algunos papeles secundarios de grandes producciones, hasta poder estar al frente de nuevas series y películas, llamando la atención de los productores y directores más importantes. “Baby driver: el aprendiz del crimen”, “Alita: battle angel”, “Bloodshot”, “Ambulancia”, “Descuida, yo te cuido”, “Godzilla vs. Kong” y “Rápidos y Furisos: Hobbs and Shaw”.

En la última semana, Eiza reveló que protagonizará una nueva película junto al aclamado Aaron Paul, reconocido por su trabajo como Jesse Pinkman en “Breaking Bad”. Se trata de “Ash”, un film de ciencia ficción, dirigido por el rapero y cineasta Flying Lotus. En la cinta, González se pondrá en la piel de RIYA, un personaje valiente del que poco se conoce hasta el momento.

Eiza González modela para Fendi

Como si fuera poco, Eiza ha comenzado a modelar para diferentes firmas, probando que no sólo es talentosa en el arte de la interpretación, sino que, también, en las pasarelas. Esto sucedió el viernes pasado, cuando la mexicana asistió al desfile de Fendi, luciendo un traje blanco de la marca.

“Otra exquisita colección de @mrkimjones y @delfinadelettrez felicidades y merci @fendi por invitarme. Amé cada segundo de ello. Disparado por los talentosos ángeles @nishajohny”, escribió Eiza en la leyenda del posteo de Instagram, donde compartió sus fotografías modelando.

