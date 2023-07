Quevedo presentó su single Columbia con una ex 'Elite' y la fogosidad se hizo inmediata

Quevedo está de celebración y es qué el oriundo de Madrid acaba de sacar ‘Columbia’ su nuevo sencillo y del qué participa la artista, Martina Cariddi. Así fue cómo por medio de Instagram subió algunas fotografías del backstage dónde se notó una gran complicidad con ella.

Fuente: imagen @quevedo.pd

Martina y Quevedo.

“Columbia sale esta semana… hasta que me conoció”, reza la descripción qué puso Quevedo respecto de una de las frases de la canción acompañado por una de las primeras postales qué forman parte de su nuevo feed, allí adelantó la llegada de ‘Columbia’ subiendo la temperatura con una postales del rodaje y en las qué aparecía con Martina Cariddi sentado en un jacuzzi rectangular.

Fuente: imagen @quevedo.pd

de la mano.

El videoclip que fue recientemente sacado cuenta con varias escenas de encuentro, con una base de regueatton bailable Quevedo aquí cuenta la historia de un amor nacido en la disco y cómo fue creciendo con el tiempo. Una canción en la qué se pueden oír frases cómo: “Estoy reviviendo todo lo qué hicimos este verano la playa de la mano los abrazos y ‘Te amo’ / hasta qué ella me conoció, ella no se lo esperaba la vi entrando en la disco y me devolvió la mirada…//

El guiño de Martina

En medio del boom qué también ha tenido el buen visto de Bizarrap, Martina subió un centenar de postales de aquel día dónde se notó la gran conexión junto a Quevedo.

Fuente: imagen @quevedo.pd

La complicidad.

“Me voy a poner un poco pesadita con las fotitos de este videoclip porque ha sido legendario”, escribió Martina en uno de sus últimos extensos carrouseles de fotografías en la qué posó en cámara y desde un baño vintage con Quevedo ambos luciendo unas batas de toalla en tono gris y qué llevaban sus nombres.

