¿Por qué no germinan mis semillas? 4 errores que seguro cometiste en el jardín

Las semillas representan el inicio de la vida de las plantas, por lo que aquellos que quieren cultivar sus especies desde cero, y así ver su proceso de germinación, crecimiento y floración, eligen comprar semillas y llevar a cabo todo el procedimiento en casa. No obstante, en ocasiones puede surgir un problema: las semillas no germinan tan fácilmente. Si te sucedió y quieres saber cómo revertir la situación, a continuación revelamos los errores que suelen cometer las personas a la hora de sembrar semillas.

Errores a la hora de germinar:

El primer error puede estar relacionado con la utilización de semillas viejas, puesto que pierden la capacidad de germinar. Según lo detallado por el jardinero, las semillas tienen una fecha de caducidad dependiendo de la especie y la forma en la que se las conservó. En este sentido, recuerda que lo mejor es guardarlas en un lugar fresco y seco, sin que le dé el sol ni tenga exceso de humedad

El segundo error que cualquier persona puede haber cometido, por simple desconocimiento del tema, está relacionado con las semillas que extraemos de las frutas y verduras. Pues, si no el fruto no está lo suficientemente maduro, es muy probable que las semillas no alcancen su ciclo completo. Entonces, hay que evitar utilizar las semillas de frutas y verduras todavía verdes.

Otro problema a la hora de intentar hacer germinar semillas en casa tiene que ver con la mala técnica de siembra. En este punto, el jardinero aconseja enterrar las semillas a una profundidad que puede ser el doble o triple de su propio tamaño.

Finalmente, la tierra o sustrato ocupa un lugar clave en la germinación de las semillas. Evita las que estén viejas y compactadas y busca aquellas ricas en nutrientes como una mezcla de compost, fibra de coco y sustrato universal.