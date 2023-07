Natalia Oreiro conquistó corazones con su belleza desde la cama

11 años atrás, Natalia Oreiro trajo al mundo a Atahualpa Mollo. La maternidad le despertó un miedo que reveló ahora tras el lanzamiento de la nueva película que protagoniza, Casi muerta.

"Como le pasa a tu personaje, ¿la maternidad te ha llevado a replantearte ciertos miedos a la hora de hacer ciertas cosas, como tirarte de un paracaídas? ¿Te pasa a vos con Atahualpa?", le consultó la periodista de Implacables a Oreiro.

La artista contestó: "Sí, ni hablar. No puedo pensar en la muerte, al tener un hijo. Sentir que no voy a estar para él, es algo que me atraviesa".

Natalia Oreiro

Luego, argumentó: "Quizás si me preguntabas algo antes de ser mamá, no era algo que me importara. Hacía trapecio, un montón de cosas que hoy las veo altamente riesgosas, que hoy dejé de hacerlas. No por él, por lo que a mí me pasa en relación a eso".

Pero no solo los dichos de Oreiro no pasan desapercibidos. Lo mismo ocurre con el contenido diario que comparte en su cuenta de Instagram. En una de sus últimas publicaciones conquistó corazones con su belleza desde la cama.