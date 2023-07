Los insospechados motivos por los que no germinan las semillas en el jardín

Al comenzar a adentrarnos en el mundo de la huerta cometemos muchos fallos debido a la inexperiencia y al desconocimiento. Uno de los errores más comunes es a la hora de sembrar, hemos depositado nuestras esperanzas e ilusiones en ellas para que finalmente no salgan. No tires la toalla, hoy te vamos a dar 10 razones de porque no germinan las semillas.

Existen una serie de factores ambientales que hacen que las semillas germinen o no. El aire u oxigenación de la tierra, el agua y la temperatura. Se deben cumplir las condiciones ideales para una correcta germinación.

No reciben oxígeno

Un factor importante para la germinación de las semillas es el oxígeno que reciban mientras están enterradas, hasta que los primeros brotes salgan y comiencen a hacer la fotosíntesis. El error más común por el que no germinan las semillas es que solemos cometer es que enterramos las semillas más de lo que deberíamos. En la mayoría de los casos no salen al exterior y si lo hacen, serán débiles pues han gastado mucha energía en brotar desde las profundidades y cuando llegan al exterior no les queda mucha fuerza para seguir creciendo. Se suelen deformar o morir recién brotadas. Recuerda es muy importante saber a que profundidad se deben enterrar las semillas.

También puede influir el sustrato elegido para los semilleros, si usamos un sustrato muy arcilloso, el agua se encharcará y dificultará la llegada de oxígeno a la semilla. Es por ello que el sustrato para semilleros debe ser esponjoso y que se filtre bien el agua.

Poca Agua

Las semillas necesitan un ambiente muy húmedo para que se provoque la germinación, es por ello que debemos proporcionar agua suficiente al sustrato para que la semilla se vaya empapando o en algunos casos como los guisantes, judías o frijoles, se pueden poner el día anterior en remojo y plantar después directamente en el suelo. No debe estar más de 12 horas porque se pueden podrir.

Un dato curioso es que la semilla también necesita reblandecer la capa externa que la recubre para que el nuevo brote salga al exterior. Esto también influye en la capacidad de absorber el oxígeno pues si no se ha roto esa capa, el oxígeno no podrá llegar al interior de la semilla.

A la hora de regar debemos tener cuidado pues si echamos el agua con demasiada presión la semilla se desenterrará, es recomendable usar algún tipo de regadera o regadera casera, o algún experimento casero que se le parezca ya que esta también puede ser una razón crucial de porque no germinan las semillas.

Demasiada Agua

El objetivo de regar es empapar el sustrato para que la semilla pueda germinar pero eso no quiere decir que lo tengamos que anegar o inundar de agua. Recuerda que también necesitan oxígeno y si echamos mucha agua no lo podrán captar. Las condiciones anaeróbicas (sin oxígeno), generan muchos hongos y bacterias que harán que se pudran nuestras semillas.

Si nos excedemos en el riego, podemos poner el semillero en un sitio aireado temporalmente para que se seque o si tenemos el semillero en macetas, le retiramos el plato con el agua excedente.

Temperaturas demasiado bajas

Las semillas generalmente germinan a ciertos rangos de temperatura, unas necesitan más calor otras menos, algunas necesitan pasar por períodos fríos para poder germinar, todo depende de las semillas que queramos plantar. Por lo general si vives un lugar frío en Invierno las semillas germinarán a una temperatura de unos 15ºC. Para saber más información de porque no germinan las semillas debemos buscar en internet la semilla que queremos plantar y cual es su temperatura óptima para germinar.