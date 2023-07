Una vez más, Mónica Ayos sorprendió a sus admiradores con el contenido que compartió en su cuenta de Instagram. Allí la siguen miles de personas que están atentas a cada movimiento que la preciosa actriz argentina realiza.

Mónica Ayos

Ahora, compartió tres fotografías junto a sus compañeros de Vencer la culpa, la telenovela producida por Rosy Ocampo que recientemente estrenó en Las Estrellas. "El honor de compartir proyecto con actores como ellos Luis Gatica y Juan Carlos Barreto", escribió Ayos junto a las imágenes.

Las tres fotos de Mónica Ayos que no pasaron desapercibidas y se llenaron de mensajes

Los comentarios no demoraron en aparecer. "De verdad que si.... Un gran honor. Los he visto trabajar en muchas novelas. Amo México. Soy de Córdoba (Argentina)", "Actorazos, los vimos en muchas producciones de Televisa en Argentina. Bravo Mónica", "Diego no se puede poner celoso, porque él es un bombonazo", "Que lujo y privilegio poder estar con ellos son dos genios dos grandes de la pantalla mexicana" y "Como te admiro reina", son algunos de los tantos mensajes que se alcanzan a leer.

Vencer la culpa sigue el legado de las anteriores ediciones de Vencer. Está protagonizada por Claudia Martín, María Sorté, Gabriela de la Garza y Romina Poza, junto a un gran y talentoso elenco.

Vencer es una franquicia mexicana en la que cada novela gira en torno a cuatro mujeres de diferentes edades que enfrentan diversos problemas como violencia de género, embarazo adolescente, ciberacoso y duelo, entre otros.