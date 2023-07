Tekashi 6ix9ine acusa a Anuel AA de mal padre: "Eres una rata..."

Anuel AA es uno de los artistas más polémicos de la industria de la música y en las últimas horas se ha posicionado en el centro de la tormenta. Aparentemente, el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine le envió un breve mensaje para acusarlo de mal padre porque no ha visto a su hija Cattleya desde el día de su nacimiento y además defendió a Yailin La Más Viral, la expareja del puertorriqueño.

Anuel AA compartió varias postales en su perfil de Instagram.

El miércoles 5 de julio, Anuel utilizó su cuenta personal de Instagram para subir un carrete de fotos entre las cuales se destaca una reciente producción fotográfica, un mensaje de Bad Bunny y una postal de Cattleya recién nacida, la hija que surgió fruto de su relación con su expareja, Yailin La Más Viral. Esta acción sorprendió a todos los usuarios puesto que la cantante puertorriqueña no había enseñado el rostro de la bebé para preservar su privacidad.

Anuel AA y Yailin La Más Viral fueron pareja por un tiempo y fruto de su relación tuvieron a Cattleya. Sin embargo, meses antes del nacimiento se separaron. Imagen de Instagram.

Sin embargo, el comentario que más sorprendió a los cibernautas fue un mensaje que dejó Tekashi 6ix9ine, el rapero que se ha mostrado cercano a la cantante. "Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista", fueron las palabras que el cantante le escribió al puertorriqueño. Luego, agregó: "Es tu hija tienes todo el lugar pero nunca has hecho nada por esa niña en tres meses".

A continuación Daniel Hernández, el nombre de pila de Tekashi, siguió apuntando contra el intérprete de '¿Qué nos pasó?' y expuso los trapos al sol. "Pampers, renta para la casa, leche, ropa... para el mundo puedes vender el sueño de ser real pero yo te conozco, eres una rata la definición". Para finalizar su descargo, 6ix9ine expresó que la foto de recién nacida de Cattleya en el hospital, es la única postal que Anuel tiene de su hija ya que presuntamente no la ha visto de nuevo en tres meses.

Anuel publica una foto de su hija recién nacida y 6ix9ine apunta contra él. Captura de pantalla de Instagram.

Con el correr de las horas, el rapero estadounidense eliminó el comentario de las redes sociales, pero afortunadamente los usuarios tomaron captura del mensaje. Hasta el momento, Anuel AA no ha reaccionado públicamente al comentario de Tekashi, así que no se sabe cual fue su reacción. Probablemente en unos días el cantante de Puerto Rico aparezca con una fuerte indirecta.