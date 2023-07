Te quedarás sin aire al conocer la fortuna de Carlos Alcaraz a sus 20 años

Está claro que ningún deportista de elite compite por el dinero, sino por trofeos y gloria. Sin embargo, las ganancias económicas forman parte del combo y no son nada despreciables. Carlos Alcaraz acumula títulos y copas en sus vitrinas. También varios millones de dólares pese a que aún está comenzando su carrera.

Profesional desde 2018, el joven español también resulta seductor para las marcas. Muchísimos sponsors han posado la mirada en él y poco a poco ha sumado dólares por esa vía. Muy probablemente continúe firmando acuerdos comerciales con el correr de los años.

EL TENISTA OCUPA EL PRIMER PUESTO DEL RANKING ATP. FOTO: ARCHIVO

¿Cuánto dinero ha ganado Carlos Alcaraz?

Tras su título en el ATP 500 de Queen's, el español acumula 16.734.337 dólares, según el minucioso reporte de la ATP. Solamente en 2022 se llevó 7.706.889, la que es la temporada más productiva de su carrera.

Dentro de estas ganancias no están incluidas las primas que reciben los jugadores de primer nivel por la participación en determinados torneos como pueden ser el de Dubai, Abu Dhabi o el Argentina Open, por ejemplo.Vale aclarar que todas estas cifras son antes de los impuestos, por lo que el patrimonio total real podría estar reducido hasta en un 40%. Igualmente no deja de ser una bolsa sumamente importante para Alcaraz, que de invertir de manera correcta no tendrá problemas para financiar a sus próximas generaciones.

Sus ganancias fuera de las canchas

Tal como se mencionó, Alcaraz no solamente obtiene dólares por lo que hace en los estadios, también por la imagen que brinda fuera de ellos. La primera marca que confió en Carlitos fue Nike, que le firmó un contrato cuando apenas tenía 16 años por más de una década. Babolat, la empresa de raquetas que utiliza, también lo tiene "amarrado" hasta 2025.

Con su explosión en el circuito internacional, el murciano selló vínculos con la compañía de relojes Rolex más Isdin, laboratorio español líder en dermatología. También acordó con la productora de alimentos El Pozo. "¡Desde hoy soy #UnoMásDeLaFamilia! Estoy seguro de que solo vendrán cosas muy buenas de esta aventura", escribió en sus redes sociales.