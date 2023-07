Respira profundo antes de ver a Eiza González en la piel de “Riya”, en un nuevo film

Eiza González es una de las actrices mexicanas que ha ido escalando rápidamente en la industria del cine, en los últimos años. La joven estrella comenzó a actuar desde los 14 años, incentivada por su madre, la exmodelo Glenda Reyna, y, con el pasar de los años, fue consiguiendo papeles hasta consagrarse entre las principales referentes latinas en Hollywood.

Tras ser descubierta por el productor mexicano “Pedro Damián”, Eiza protagonizó la adaptación de la novela argentina “Floricienta”, en la versión “Lola, érase una vez” (2007). Además, le dio vida a dos personajes en “Sueña conmigo” y “Amores verdaderos”. Pero, poco tiempo más tarde, decidió probar suerte en los Estados Unidos, donde comenzó a triunfar a lo alto.

EIZA SE PONDRÁ EN LA PIEL DE RIYA. FOTO: ENTERTAINMENT WEEKLY

En Hollywood, Eiza fue a todos los castings posibles hasta llegar a ser parte de películas como “Baby Driver” (2017), “Paradise Hills” (2018), “Alita: Battle Angel” y “Bienvenidos a Marwen”. En todas ellas, González supo demostrar su gran talento en diferentes tipos de papeles en la pantalla grande, consiguiendo que cada vez más directores la quieran como su protagonista.

El adelanto de Eiza como “Riya” en una nueva película

Unos meses antes, Eiza había compartido la noticia de que estaba preparando un nuevo proyecto junto con Aaron Paul, actor de “Breaking Bad”. Este jueves, finalmente, la actriz mostró un adelanto del film de ciencia ficción “Ash”, dirigido por Flying Lotus, causando sensación en la red. “Emocionada de compartir el primer look de nuestra película "Ash". Conoce a RIYA. Dirigido por @flyinglotus. Gracias @entertainmentweekly enlace en la biografía a nuestra conversación sobre ello”, escribió González en Instagram.

LA PELÍCULA ESTÁ DIRIGIDA POR Flying Lotus. FOTO: ENTERTAINMENT WEEKLY

De inmediato, sus seguidores de Instagram escribieron mensajes como los siguientes: “No vuelvas a México hermosa, ahí no te quieren, sigue triunfando ahí”; “¡La edición se ve increíble!”; “Se ve de lujo. Yo me apunto”; “Orgulloso de todo lo que has estado logrando”; “Vamos México”; “andaleeee”; “¡Orgulloso orgulloso orgulloso de ti!!!”; “RIYA debe ser una estrella de cine”.