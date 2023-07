Los memes más divertidos sobre Wendy Guevara en “La casa de los famosos”

La noche del miércoles 5 de julio se vivió una nueva gala de nominación en “La Casa de los Famosos México” dejando en peligro de eliminación a “La Barby” Juárez, Paul Stanley, Sergio Mayer y Emilio Osorio, sin embargo, nuevamente fue Wendy Guevara quien se llevó la noche gracias a su simpatía y ocurrencias por lo que en redes sociales pudo reafirmarse como la favorita para quedarse con el premio de cuatro millones de pesos, además, como ya es costumbre la integrante de “Las Perdidas” también protagonizó varios memes.

Como se mencionó antes, Wendy Guevara nuevamente se robó la atención en la gala de nominación de “La Casa de los Famosos México” pues para empezar fue confrontada por Galilea Montijo tras hablar de ella en la sección favorita del público de la influencer llamada “Resulta y Resalta” donde la integrante de “Las Perdidas” se quejó por el hecho de que Galilea Montijo no les permita hablar libremente durante los enlaces en vivo y hasta la señaló de siempre “cortarlos bien gacho” cuando tienen mucho por decir.

Tras este señalamiento, Galilea Montijo le hizo un irónico reclamo a Wendy pues le hizo varias preguntas y cuando se disponía a responder la interrumpía, sin embargo, la influencer originaria de León, Guanajuato supo resolver el asunto con gracia y simpatía, incluso, fiel a su estilo, aseguró ser la favorita.

“Por supuesto que sí, muchísimas gracias a mis compañeros, no se ataquen, no me odien, pero pues yo soy la mejor. Vamos contigo mi Gali, ¿qué nos tienes?”, expresó Wendy Guevara para finalizar la polémica con la conductora titular de “La Casa de los Famosos”, la cual, se originó en un tono de broma, cabe aclarar.

Wendy Guevara hace polémica promesa si salvan a Sergio Mayer y Emilio Osorio

Tal y como se mencionó al inicio de esta nota, los nominados para ser eliminados de “La Casa de los Famosos” el próximo domingo 8 de julio son “La Barby” Juárez, Paul Stanley, Sergio Mayer y Emilio Osorio, sin embargo, los integrantes del Team Infierno quieren permanecer juntos hasta la recta final y para ello les pidieron a sus seguidores que los apoyen con sus votos a favor del exGaribaldi y del hijo de Niurka y a cambio prometieron aventarse un clavado a la alberca completamente desnudos.

Esta promesa fue realizada por Wendy Guevara, quien también explicó que, en caso de que sus compañeros del Team Infierno sean salvados, su pacto de no nominación entre los miembros de su habitación se romperá, por lo que ya podrán nominarse entre ellos para comenzar la verdadera competencia, lo cual, emocionó a todos los seguidores del exitoso reality show de Televisa.

Wendy Guevara, la reina de los memes

Desde que inició su participación en “La Casa de los Famosos” Wendy Guevara no ha hecho otra cosa más que ganarse el cariño del público con su carisma, además, consideran que es la participante “más real” de toda la competencia pues no teme a mostrarse tal como es, incluso, ha contado sus secretos más oscuros e íntimos y por si fuera poco su actitud y comportamiento han resultado sumamente entretenidos, por lo que cientos de personas ya la ven como ganadora del programa, no obstante, ella no lo cree así pues considera que el resto de los participantes son más famosos que ella, pero no sabe que afuera está convertida en todo un fenómeno en plataformas digitales.