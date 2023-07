Lidia Ávila habla de su futuro en el teatro y en la música: ¿qué hará?

Lidia Ávila continúa con la exitosa gira por los 30 años de OV7 y, consciente de que la misma finaliza en diciembre, ya sabe cuáles son los siguientes pasos que quiere dar en su carrera. El lanzamiento de un EP como solista y el regreso a la actuación son algunos de sus planes para el futuro.

Ya recuperada del duro golpe que sufrió durante su estadía en Guatemala que la llevó a estar hospitalizada por varias horas (debió recibir varios puntos de sutura debido a una herida en el rostro), Lidia Ávila continúa con la exitosa gira por los 30 años de OV7 y ya comienza a delinear sus pasos a seguir.

“Cuando me involucro en algo me gusta darle la prioridad al 100%”, confesó en declaraciones con Ventaneando. Por esto mismo, no sorprende que siga metida de lleno en la gira de su banda, la cual se sabe que finalizará en diciembre.

“Por ahora Erika (Zaba) y Ari (Borovoy) ya dijeron que en diciembre se acaba y nos tomaremos un tiempo. Esta fue una gira intensa y hasta es sano dar aire a nuestros proyectos”, reveló la artista de 43 años.

Ávila sabe que la música seguirá estando en su vida, pero también quiere tomar nuevos riesgos. En este sentido, reveló que su deseo es el de volver a la actuación.

“Hice ‘Selena el musical’ hace mucho y me enamoré del escenario. Es otro mundo”, dijo en declaraciones con la prensa. Acostumbrada a los públicos multitudinarios, sabe además que el contacto con audiencias más pequeñas le supone también un desafío.

Lidia Ávila: su vida familiar y su futuro como cantante solista

Cuando Lidia Ávila dice que le gusta entregarse a los proyectos en un 100%, en realidad parte de la premisa de que para ella su familia y sus hijos son siempre su prioridad.

Lidia Ávila con sus compañeros de OV7, en una de sus recientes presentaciones en vivo.

Por eso, a la hora de elegir sus proyectos para el futuro, sabe muy bien que los mismos tienen que amoldarse a lo que ella denomina su “dinámica familiar”.

Tras lanzar una nueva canción con OV7 ("Oxígeno"), la artista acaba de estrenar 2 sencillos ("Que te vaya bien" y "Para que") y se prepara para la publicación de un EP.

El mismo estará compuesto por 7 canciones, llegará a las plataformas digitales el próximo 13 de julio y supone un nuevo paso en su carrera como cantante solista.