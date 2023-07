La verdad detrás del polémico look de Shakira en el Paris Fashion Week

El pasado 5 de julio, Shakira volvió a marcar tendencia y ocupó los titulares en varios medios internacionales. La cantante colombiana asistió al evento más importante de la moda en Francia, el reconocido Paris Fashion Week y causó controversia con su polémico look. Al parecer, la intérprete de 'Monotonía' llevó una chaqueta llamativa y novedosa que cautivó la atención de todos los presentes.

La semana de la moda de Paris se celebra del 3 al 6 de julio de 2023, así que miles de celebridades, influencers y personalidades famosas se encuentran instaladas en la capital francesa. Este evento se lleva a cabo dos veces al año para que las casas de moda más prestigiosas muestren sus colecciones de ropa en imponentes desfiles y emblemáticas presentaciones de moda. Es una cita obligatoria para todos los aficionados al fashion.

Para asistir a cada desfile, cada uno de los invitados se viste acorde a la ocasión. El día de ayer, Shakira hizo su debut en el Paris Fashion Week y fue una de las asistentes de la primera fila de Viktor & Rolf y se sentó al lado de Camila Cabello. Como era de esperar, el look de la colombiana se robó la atención de todos, pues utilizó una chaqueta que formaba la palabra "No".

Camila Cabello y Shakira en el front row del desfile de Viktor & Rolf. Imagen de Instagram @shakira.

En esta ocasión, la artista se presentó con una gabardina en color blanco con detalles dorados en los bordes. Obviamente el detalle más destacado del vestuario era la palabra escrita en la parte superior de la prenda. Para complementar el look, Shakira llevó unas sandalias de tacón abiertas All Dolled Up Sandal Plateau, con una pulsera en el tobillo. Asimismo, agregó un minibolso clutch firmado por Aquazzura.

Jennifer Lopez también lució el diseño de Viktor & Rolf. Imagen de YouTube.

La pieza de diseño pertenece a la colección primavera/verano 2018 de Viktor & Rolf. En ese mismo año el atuendo causó controversia luego de que Jennifer Lopez lo llevó en el videoclip de 'Te Boté 2'. Asimismo, en 2008 la firma de moda lanzó un diseño muy parecido con un "NO" en la colección titulada "Say No To Fashion". Por otro lado, algunos especulan que la elección de Shakira para la semana de la moda tiene que ver con que el 11 de julio se cumplen 17 años del estreno de su balada 'No', una canción del álbum 'Fijación oral vol. 1'.