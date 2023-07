Frente al espejo, Nati Jota hace una curiosa reflexión y revoluciona la red

Nati Jota es una de las figuras más populares de las redes sociales, de hecho en su cuenta personal de Instagram la siguen más de 2,6 millones de usuarios. Por esta razón, la periodista e influencer suele compartir detalles de su vida privada y profesional a través de las diferentes plataformas. Recientemente la mediática compartió un ocurrente video que generó polémica entre los usuarios.

Leyenda

La muchacha se convirtió en una personalidad famosa en internet, especialmente en Twitter por su sentido del humor y sus ingeniosos comentarios. Con el paso del tiempo, Nati comenzó su carrera en los medios de comunicación como periodista deportiva y comenzó a cubrir eventos y escribir columnas relacionadas al deporte. Luego participó en 'ESPN Redes' en los segmentos de entretenimiento y comedia.

Natalia Jersonsky, el nombre de nacimiento de la periodista, se volvió muy popular y siguió trabajando en otros proyectos. Actualmente conduce el programa de streaming 'Sería Increíble' junto con Leticia Siciliani y Eial Moldavsky. Se trata de un nuevo medio de comunicación y un proyecto condensado como 'Olga en vivo', una idea de Luis y Bernarda Cella y Migue Granados.

Hace unas horas atrás, Nati Jota compartió uno de sus recurrentes videos en Instagram. Minutos antes de salir de casa, la periodista posó con un conjunto deportivo frente al espejo del ascensor y se animó a dejar una breve y corta reflexión. Esta vez, la mediática expresó: "Si me vas a pedir disculpas no me pidas explicaciones. Se anulan". Para finalizar el video, la influencer hizo algunos gestos con su rostro y sentenció: "O disculpas o explicaciones".

Mira el video

Luego de compartir en video en su perfil de Instagram, la periodista quiso seguir el debate en su cuenta de Twitter, así que obviamente los usuarios se mostraron curiosos ante la indirecta que escribió. El debate de la influencer generó opiniones diferentes, porque algunas personas estuvieron de acuerdo con la opinión de la mediática, mientras que otras expresaron ideas diferentes. Dejando de lado esto, muchos se preguntaron para quién iba dirigido el mensaje.