Cinthia Fernández se llevó todas las miradas con su llamativo look de entrecasa

Georgina Barbarossa habló con María Laura Santillán y le confesó que "está sin chongo". Sorprendida, la periodista le preguntó si no había ningún señor en su vida y la actriz contestó: "No hay. Si aparece, todo bien. No estoy desesperada y tampoco tengo tiempo".

Cinthia Fernández bancó a Georgina Barbarossa

Y agregó: "Cama adentro jamás. Con el único señor que duermo es con López, que es mi perro". Sobre los motivos de su decisión, indicó: "Estoy comodísima en mi casa, tengo una tranquilidad impresionante. No tengo ganas".

"Si me entrego no es para un touch and go. No porque no tengo ganas de sufrir. Aparte, tengo pocos pijamas que sean lindos. Todos los demás son una especie de monstruosidad comodísima", manifestó Barbarossa.

Luego, habló de sus looks de entrecasa. "No puedo arreglarme y ponerme un pijama presentable. Con un encaje negro, te morís de frío. Si yo no me pongo la camiseta o el buzo viejo, ¿qué hago? Una fiaca bárbara, mucha fiaca", señaló.

Muchas salieron a apoyarla y una de ellas fue Cinthia Fernández, quien enseñó en Instagram su llamativo look de entrecasa y escribió: "Buenas. ¿Quién más team Georgina por acá? Aguante el buzo pijama".