Sin ropa, Cazzu posa como una sexy mommy en una sesión de fotos subida de tono

Cazzu y Christian Nodal conforman una de las parejas más relevantes del mundo del espectáculo latino reciente. Ambos artistas comenzaron a salir en junio del año pasado y, desde que hicieron oficial su relación, no paran de demostrarse el amor más puro tanto en privado como en público.

Como si fuera poco, el cantante sonorense, hace poco más de un mes, le dedicó una emotiva canción a Cazzu, como prueba del amor que siente por ella. Se trata de “Cazzualidades”, tema en el que la argentina aparece mostrando su belleza y sensualidad en planos solitarios como también junto a Nodal.

Sin dudas, están camino a formar una bonita familia llena de amor. Pues, en más de una oportunidad, Cazzu y Nodal han comentado que ya están viviendo juntos en una casa de Buenos Aires, y esperando a su primer bebé. Sin embargo, la rapera disfruta del proceso de embarazo sin dejar atrás sus looks reveladores y sensuales, lo cual puede ser polémico para algunos.

Cazzu en la portada de Playboy Mexico

El 4 de julio, la intérprete de “Visto a las 00” sorprendió a sus seguidores de Instagram con un nuevo posteo en el que posaba con mucha sensualidad para la portada de la revista Playboy Mexico. “Llegó mami @playboymx”, escribió Cazzu en la leyenda del carrete de fotos en las que presume su barriga de embarazada casi sin ropa y en compañía de Nodal.

CAZZU POSA PARA LA PORTADA DE PLAYBOY MEXICO. FOTO: INSTAGRAM @CAZZU

Entre los mensajes destacados del posteo que causó furor en la red, se encontraban los de las artistas argentinas como Lali y Natalie Pérez, quienes comentaron: “WHAT” y “Que emoshaaaaaa”. Por su parte, su amado Nodal le escribió: “Mamita sensuaaal”. Mientras que, desde el Instagram de la revista mexicana pusieron: “Welcome to the family!”.

LA ARTISTA ARGENTINA ESTÁ EMBARAZADA. FOTO: INSTAGRAM @CAZZU

Además, se pudieron leer los mensajes de apoyo que le dedicaron sus fanáticos de siempre en Instagram: “The mother of Trap”; “Es que a ti hasta el embarazo se te ve bien”; “Nuestra Rihanna criada a base de mates y don satur”; “Es hermoso demostrar que el embarazo no te quita la belleza ni la sensualidad, te amo bella cazzuelita”; “Rompiendo Barreras! Esto demuestra que una mujer embarazada no deja de ser Bella o de tener sensualidad! I am here for it! I love it!”; “La gente que se queja de que este en la revista estando embarazada???? Chikis ustedes no consumen, no opinen”.