Conoce los covers de canciones exitosas más criticados que ha hecho Belinda

A lo largo de su carrera, Belinda se ha lucido interpretando distintas canciones exitosas de otros artistas. Muchos de estos covers fueron criticados debido al riesgo que tomó la cantante al abordar géneros musicales que no son los que la caracterizan.

Los mejores covers de Belinda: 5 canciones de otros artistas con las que se lució

1. "The Best of You", de Foo Fighters

La relación de Belinda con los covers se remonta a muchos años atrás, prácticamente a los comienzos de su carrera. Más cerca en el tiempo, uno de los más destacados se dio a inicios del 2021 cuando la mexicana nacida en España decidió hacer un importante homenaje.

Movilizada por la pérdida de Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters, decidió reconocer al músico con una canción de la famosa banda liderada por Dave Grohl.

El resultado fue una sentida versión de "The Best of You" que mostró a la cantante en una faceta sumamente rockera.

2. "Como quien pierde una estrella", de Alejandro Fernández

La canción la compuso Humberto Estrada y es una de las más famosas del repertorio de Alejandro Fernández, hijo de Don Vicente Fernández.

Belinda la interpretó en vivo en varias ocasiones y hasta se lució con la misma en una de las presentaciones que hizo en el marco de La Voz México.

3. "My Heart Will Go On", de Céline Dion

Es uno de los primeros covers de la carrera de Belinda y también uno de los que más trascendió en su momento. La cantante lo utilizó para un casting y el suceso fue tal que terminó trasladándose a sus primeras presentaciones en vivo.

Belinda, eufórica en plena presentación en vivo.

De la mano de esta canción que Céline Dion inmortalizó para Titanic, la estrella logró demostrar todo su potencial y su talento a la hora de cantar.

4. "Amor eterno", de Juan Gabriel

Belinda también supo homenajear a uno de los máximos exponentes de la canción mexicana, Juan Gabriel, y lo hizo a través de "Amor eterno", una de sus tantas piezas inolvidables.

Primero lo hizo con una versión a capella en Bienvenidos a Edén, serie en la que actúa. Luego, exhibió este cover en vivo y en directo con sus fans.

5. "Estoy aquí", de Shakira

El reconocimiento de Belinda a Shakira se dio por partida doble. En 2006, y en el marco de los MTV Video Music Awards, la autora de discos como Utopía y Catarsis se lució con una versión de "Hips Don’t Lie", uno de los éxitos del momento de la colombiana.

Hace poco se dio a conocer un video en el que realiza una audición y se aprecia que en la misma canta una versión de "Estoy aquí", un clásico de Shakira que se encuentra en Pies descalzos, uno de sus primeros discos.