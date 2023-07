Con un outfit veraniego, Stefi Roitman emocionó a todos con un significado posteo

Stefi Roitman hace ya unas semanas qué regresó a Miami dónde vive junto al cantante, Ricky Montaner con quién disfruta a cada instante. En una nueva oportunidad, la también actriz optó por dar a conocer unas fotografías mágicas entre anocheceres y atardeceres qué compartió vía Instagram.

Fuente: imagen @stefroitman

Grandes instantes.

"Julio 4. atardecer y luna llena. Mucho deseo. mucho agradecimiento. no me lo creo. Encaminada hacia todo eso que veo. lo sé. Quisiera frenar el tiempo y a la vez no veo la hora de ver lo que nos espera... los amo con todo", reza la descripción qué puso Stefi Roitman y qué lo acompaño con una seguidilla de fotos acompañada por Ricky Montaner, tanto de día cómo de noche y la compañia de una de sus amigas manicuristas de allí.

Fuente: Imagen

mirando hacia el más allá.

Otra de las qué más gustó fue la qué posó de espaldas observando el privilegiado atardecer, mientras lucía un vestido veraniego con varios tintes tonales entre: turquesa, verde, fuscia y violeta sumado a unas gafas de sol qué llevan el nombre de 'Palm Angels' al costado.

Fuente: imagen @stefroitman

La velada.

A la luz de la luna, la pareja disfrutó de una cena romántica sobre el puerto y qué Stefi compartió en sus historias de Instagram para mostrarle a sus followers.

Chari.