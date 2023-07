El álbum de fotos de Salma Hayek junto a Jenna Ortega que encendió la red

Salma Hayek es una de las principales representantes latinas en la industria cinematográfica internacional. La actriz mexicana que supo saltar de las telenovelas como “Teresa” a protagonizar films como “Desperado”, “Son como niños” y “From Dusk Till Dawn”, se volvió una gran referente de la cultura latina, aunque tuvo que derribar estereotipos para conseguirlo. Es más, en 2002, Salma fue la octava actriz latina en recibir una nominación al Premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz, gracias a su interpretación de Frida Kahlo en su película biográfica.

Desde su exitosa llegada al mundo de Hollywood, Salma impulsó a otras jóvenes actrices latinas a intentarlo y luchar por sus sueños hasta cumplirlos. De esta forma, en los últimos años la industria ha presenciado el ascenso de estrellas de la talla de Sofía Vergara y Jennifer Lopez. Además. hay una generación más joven, que a veces solo ta con ascendencia latina, que ya se está haciendo su lugar en las producciones más grandes, como es el caso de Eiza González, Jenna Ortega, Alexa Demie y Camila Morrone.

Salma y sus nuevas ídolas latinas

En un reciente posteo de Instagram, Salma Hayek volvió a darle apoyo a las nuevas referentes latinas en el mundo de la actuación al subir fotografías con tres actrices con esa ascendencia. En la primera imagen se la pudo ver con Camila Morrone, la estadounidense-argentina conocida por su trabajo en la serie "Daisy Jones and The Six" de Amazon, además de haber sido la pareja de Leonardo DiCaprio por cinco años. Camila, de 26 años, le respondió: “Inspiradas por vos, te queremos mucho”.

"Siempre me inspiro cuando salgo con la brillante nueva generación de actrices latinas, me inyectan fuerza e inspiración. @camilamorrone @alexademie @jennaortega”, escribió Salma en la descripción del posteo que recibió más de 300 mil "me gustas" y cientos de comentarios. Entre los mensajes, destacó el que escribió Jenna Ortega, protagonista de "Merlina" en Netflix: “Muchas gracias por todo lo que haces y por allanar el camino”. En otra foto, Hayek se mostró con Alexa Demie, intérprete de Maddy en "Euphoria" de HBO.

No obstante, dicho posteo desató una nueva polémica entre los usuarios, quienes plantearon que las actrices mencionadas no eran latinas sólo por tener ascendencia, puesto que, al menos en el caso de Alexa y Jenna, ni siquiera habían vivido en Latinoamérica. "Te volteaste Salma, solo para los gringos tener herencia significa "SER" de esa cultura. Todas esas nacieron en new york o jersey"; "Discúlpame pero la única latina en esa foto eres tú! La Alexa se llena la boca en decir que no es latina, la otra nada más el apellido tiene, no hablan español y no por cantar las canciones de Selena Quintanilla ya son latinas"; "Alexa y Jenna no son para nada latinas"; "Mi gente latino", se podía leer entre los comentarios de Instagram.