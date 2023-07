Selena Gomez estalla la red posando con un bellísimo bikini

Selena Gomez es una de las artistas más queridas por el público ya que ha demostrado su talento en la industria del entretenimiento. La actriz comenzó su carrera cuando era muy pequeña, así que ha recolectado una gran cantidad de seguidores a lo largo de los años. De hecho, la siguen más de 426 millones de usuarios en su perfil de Instagram.

La cantante es una de las celebridades que se muestra tal cual en las redes, o al menos lo intenta, ya que en muchas oportunidades ha compartido fotos y videos dejándose ver al natural. Además, Selena Gomez es defensora del 'body positive', el movimiento social y cultural que promueve el amor propio y la aceptación de los cuerpos de todas las personas. La idea es intentar eliminar los estándares de belleza restrictivos para fomentar la autoestima y la confianza, puesto que todos los cuerpos son válidos y merecen ser respetados.

Selena Gomez suele compartir fotos y videos en su Instagram.

Hace unos años, Selena reveló en el programa 'Live! With Kelly and Ryan' que anteriormente había eliminado su cuenta de Instagram debido a que le estaba haciendo "muy mal". Al parecer las personas se la pasaban escribiendo comentarios ofensivos hacia su persona y su cuerpo, así que le estaba afectando mucho. "Me deprimía. Me sentía mal conmigo misma. Miraba mi cuerpo de manera diferente y todo tipo de cosas", expresó la actriz. Sin embargo, en la actualidad ha decidido hacer oídos sordos a los comentarios de la gente.

Selena Gomez pasó un fin de semana a puro sol. Imagen de Instagram.

Hoy en día, Gomez se la pasa subiendo fotos y videos de su día a día, sus proyectos laborales, reuniones con amigas e incluso se anima a postear fotos veraneando en traje de baño. Recientemente, la cantante posteó unas imágenes sonrientes y al natural, sin una gota de maquillaje. Esta vez, la artista poso con un traje de baño de dos piezas en color rosa y agregó una jardinera de jean con joyería dorada.

Mira el video

Selena llevó el cabello suelto, nada de maquillaje y una sonrisa de oreja a oreja, la combinación perfecta para una mujer libre y empoderada. Además, posteó varios videos cantando uno de sus últimos éxitos con Rema 'Calm Down' y disfrutando de una divertida tarde con amigas.