Captó todas las miradas: esto es lo que cree Paulina Rubio sobre la muerte

La cantante Paulina Rubio le concedió una entrevista a la revista ELLE en la que platicó de muchas cosas, incluyendo una fuerte reflexión sobre la muerte y sobre todas las dificultades que tuvo que atravesar en su vida. La nacida en Ciudad de México dio declaraciones muy fuertes desde su corazón y dejó sorprendidos a todos.

La intérprete de "Con todos menos conmigo" reveló que la pandemia por el covid-19 y el confinamiento consiguiente la ayudaron a hacer un parate en su vida y reflexionar sobre distintas situaciones que le estaban ocurriendo. Además, hace poco más de un año falleció su madre, Susana Dosamantes.

Paulina Rubio se presentó en los Premios Juventud hace algunas semanas y lució increíble.

A pesar de que tiene muchos fans y que ha tenido una carrera exitosa, la expareja de Nicolás Vallejo Nágera también sufrió críticas y feos momentos que la ayudaron a crecer como persona: "Te vuelves de una piel muy gruesa. Al empezar siendo una niña, enseguida aprendes a tener esa poker face de 'no me importa nada'".

Además, rememoró algunos comentarios difíciles que tuvo que atravesar durante su infancia y juventud: "A veces han sido muy crueles. ¿Tú sabes lo que es sufrir bullying masivo? Entonces vuelves a tus pasos, al '¿qué quiero hacer de aquí a la una?'. Porque a la una acaba todo, porque tengo a mi niño que está saliendo de la escuela y quiero estar ahí", explicó "La chica dorada".

A Paulina Rubio le consultaron si, luego de haber fallecido su madre, tenía miedo a la muerte, y su respuesta fue contundente: "Ya no, porque contemplo la reencarnación. Yo no creo en el cielo, pero sí en el dharma, en el karma, en cerrar ciclos y en tratar de no hacer daño a los demás. Porque, después de que se te muere la mamá, ya cualquier cosa puede pasar".

Paulina Rubio se sinceró con la revista Elle y dio fuertes declaraciones desde su corazón.

Además, la intérprete de "Ni una sola palabra" agregó: "No sé si soy justa, pero sí honesta. Y muy fiel, muy lógica... Luego tengo una fiera dentro. Soy el gatito león. Por lo menos soy consciente de que poseo esas dos partes. Y también pienso que si no las tuviera, la gente me hubiera arrollado diez veces más: me despeino y sigo bailando".

En cuanto a su futuro, Paulina Rubio adelantó: "Me siento muy afortunada y querida, pero deseo más. Quiero guerra. Ahora con un catálogo de más de 1200 canciones, tengo muchos proyectos como hacer una obra de teatro y unas series".