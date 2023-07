El inesperado giro en la historia de Khloé Kardashian y Tristan Thompson

El final de la tercera temporada de 'The Kardashians' llegó con sorpresas inesperadas para los fanáticos. Al parecer, Khloé Kardashian reveló al público que Tristan Thompson, su expareja, y su hermano Amari de 17 años, se mudaron a su casa, luego de pasar por una trágica perdida en sus vidas. A principios de este año, falleció la madre de los muchachos, así que la empresaria decidió darles su apoyo.

El 2023 llegó con un panorama oscuro para el deportista Thompson, ya que Andrea, su madre falleció inesperadamente a los 53 años, luego de sufrir un ataque al corazón. En ese momento, el jugador de baloncesto llamó por teléfono a Kardashian para desahogarse y ella lo escuchó completamente desesperado. "Realmente no entendí lo que estaba diciendo. Estaba como gritando por teléfono, tratando de decirme que ella se había ido, pero no tenía idea de quién estaba hablando", reveló la modelo.

Khloé Kardashian nunca dejó de apoyar a Tristan Thompson. Imagen de Instagram.

Khloé viajó a Toronto junto con Kris Jenner y Kim Kardashian para apoyar a Tristan y ayudarlo en todo lo relacionado al funeral. Con el fallecimiento de Andrea, el deportista se convirtió en el tutor legal de su hermano Amari, que hace unos días atrás cumplió 17 años. En el reality show, la empresaria habló sobre el adolescente y reveló: "Está gravemente discapacitado. Es realmente triste, porque no sabemos lo que él sabe o no sabe, cognitivamente".

Tristan llevó a Amari a su hogar en California, pero con las lluvias e inundaciones el lugar quedó inhabitable. Por esta razón, Khloé le ofreció su casa por un tiempo, hasta que pueda arreglar su propio lugar. Cabe recordar que Kardashian y Thompson se separaron en el pasado, luego de que salieran a la luz las múltiples infidelidades del deportista. Sin embargo, la empresaria ha dejado de lado sus deseos para ser el apoyo de su expareja en este momento tan difícil.

Khloé Kardashian felicitó a Amari por su cumpleaños número 17. Imagen de Instagram.

"Estoy agradecida de ser lo suficientemente fuerte y valiente para ser un sistema de apoyo para otra persona que no tiene otro sistema de apoyo en este momento", reveló Kardashian. Luego, la modelo explicó que desde pequeña le enseñaron a ser una buena persona y apoyar a los suyos. "No tienes que tratarme bien para que yo te trate bien, no es así como me criaron", sentenció.