Una fan de Carin León lo sorprendió: llegó vestida de novia y mira lo que pasó

Carin León acaba de brindar un concierto en el que se llevó una gratísima sorpresa: una fan se presentó en el público con vestido de novia y ramo de flores, y le expresó sus deseos de casarse con él. El referente del regional mexicano la invitó a subir al escenario, le dedicó una canción y bailó con ella ante la vista de todo el mundo.

Carin León se encuentra en plena gira y en el marco de la misma acaba de dar 3 conciertos en Tamaulipas, 2 de ellos en Ciudad Victoria y el restante en Tampico.

Fue en este último recital donde el referente del regional mexicano se llevó una gran sorpresa: una fanática acudió vestida de novia y le hizo saber sus deseos de contraer matrimonio con él.

El vestido no fue lo único: la joven, de quien se supo que se llama Johana, pasó antes por un centro de estética para lucir un maquillaje profesional. Como si fuese poco, también apeló a un gran ramo de flores, el cual no hizo más que volverla el centro de todas las miradas.

El increíble gesto de Carin León con su fanática y lo que dijo la fan que se vistió de novia

Johana se terminó volviendo parte fundamental del concierto debido a que Carin León la invitó a subir al escenario al ver todo el esfuerzo que se había tomado para ir a verlo.

El artista le dedicó "Qué más puedo pedir" y hasta se animó a bailar con su fanática ante la vista de todos los espectadores. Tras el inolvidable momento vivido arriba del escenario, Johana lanzó el ramo de flores hacia el público siguiendo con la tradición propia de los casamientos.

La postal de la noche en Tampico: Carin León le regala un momento inolvidable a una fanática.

“La verdad, no encontraba cómo venir al evento”, reveló luego la joven en conversaciones con la prensa. “Me gusta ser única, no me gusta vestirme como las demás. Así que dije: ‘¿por qué no?’. Pues vestida de novia”, agregó.

Para finalizar, la seguidora del cantante mexicano fue contundente acerca de lo que significa Carin León para ella. “Él es un rey, y un rey tiene que tener a su reina”, expresó.