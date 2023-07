¡Qué vergüenza! El peor momento de Sonsoles Ónega en "Y ahora Sonsoles"

Sonsoles Ónega estrenó hace poco menos de un año el programa Y ahora Sónsoles, en el que aborda temas de actualidad con distintos tertulianos. Uno de las temáticas que se trataron el pasado lunes 24 de julio fue la inflación en los productos de supermercado y si es posible comer sano con los nuevos precios que afectan a España.

Luis Alberto Zamora, el nutricionista conocido como Nutriman, se presentó en el plató de Antena 3 para explicar los precios de distintos productos en el supermercado y cómo combinar los alimentos para lograr una buena dieta. Para eso, llevó algunos de estos al plató y los colocó en distintas mesas.

El peor momento de Sonsoles Ónega en Y ahora Sonsoles

"Me voy a poner aquí porque no se me va a ver con el aceite, que está más alto que yo", ironizó Sonsoles Ónega, dejando en claro que no es muy alta.

"No pasa nada, Sonsoles, yo te levanto", respondió el cómico Juan Dávila, a lo que prosiguió con agacharse e intentar cogerla de las piernas, generando un momento aún más incómodo para la presentadora, quien tuvo que empezar a escaparse del humorista por todo el plató.

Todo se dio entre risas, y finalmente Dávila no pudo agarrar a Sonsoles Ónega, quien escapó de sus brazos con éxito. Sin embargo, quedó claro que la altura de la conductora madrileña no es su fuerte. Según se pudo saber, la altura de la esposa de Carlos Pardo Sanz es de 1,56 mts.

Sonsoles Ónega se indignó con el problema de una invitada

Al día siguiente de este conflicto, el martes 25 de julio, un equipo periodístico de Y ahora Sónsoles fue hasta Valverde del Camino, en Huelva, para entrevistar a una vecina que está viviendo un problema que hace que su casa sea realmente un infierno.

Ana María Marín Rodríguez sufre a su vecino de arriba, quien es además su hermano, y deja heces por todos lados de la casa, por lo que el olor se termina filtrando a la casa de Ana. Encima, cuando los técnicos de Sanidad intentan entrar a la propiedad del hombre, este se niega de una forma violenta.

"No puede vivir así", expresó Sonsoles Ónega, mientras que Cruz Sánchez de Lara, abogada y tertuliana del programa, comentó: "Yo llevaría a la Fiscalía las imágenes de este programa porque todos hemos oído las amenazas y, a lo mejor, el fiscal puede actuar de oficio. No podemos quedarnos callados después de haber visto esto".