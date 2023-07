Emilia Mernes enterneció a todos cómo Barbie Fashionista en una salida muy especial

Barbie sigue generando una enorme euforia, entre quienes están armando un lugar en sus agendas y por el otro el público qué decidió tomarse unas largas horas de plan e ir a disfrutarla, cómo fue el caso de Emilia Mernes qué en medio de su gira por Europa, armó un buen outfit y partió rumbo a la salida de cines para verla con los suyos en Madrid. Asi fue qué la artista lo compartió vía Instagram.

Fuente: imagen @emiliamernes

la multitud.

En una de las primeras fotografías qué posteo en sus historias, se la vio a Emilia Mernes no solo con un importante grupo de amigos, si no qué también se sumó su mamá, Gabriela Rueda, la mujer qué siempre nombra y de la qué siente una profunda admiración. Es su caso apareció con un gran toque de glamour cargando una vestimenta enfundada en fucsia de una sola pieza, un vestido con botones en el centro y para terminar ese toque 'Barbie europea', le agregó unos lentes de sol rectangulares rosa pastel.

El gran elegido entre detalles de lujo

Por su parte, Emilia fue más en modo 'Barbie Fashionista' a puro rosa pero con una vestimenta mucho más descontracturada y típica, sin dejar la parte chic de lado.

Fuente: Imagen @emiliamernes

Osito de rosa

Modelando para sus más de 7.8 millones de followers, Emilia Mernes al igual qué su madre, jugó con dos tonos de rosa, oscuro en cuánto al buzo hoodie con capucha y claro al cargar en una de sus manos una mini cartera estilo baguette modelo 'cutie bag in eco-fur with logo', valuado en 380 dólares.

Fuente: imagen @emiliamernes

tacones retro??????

A su vez la intérprete de 'La chain', para completar el perfecto look le sumó unos zapatos de taco ancho de Louis Vuitton qué si bien no aparecen porque pertenece a una de las colecciones vintage de la marca francesa, segun lo qué pudimos acceder respecto de la web the latest bond aparece cómo artículo agotado y tenía un precio de 300 euros.