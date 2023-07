El simple remedio casero capaz de sanar las plantas del jardín que estén enfermas

Si tienes plantas con daños visibles en sus hojas, raíces y frutos, es muy probable que se trate de ejemplares enfermos por algún motivo concreto. Y, antes de que lleguen a tener un aspecto de moribundas, es preciso conseguir un abono o “remedio” para plantas capaz de darles vida nuevamente. Que no se te haga tarde para poder ver, una vez más, a tus especies llenas de vida y salud en el jardín.

Para evitar que las plantas vuelvan a adquirir un mal estado de salud, Javier, que creó el canal de YouTube “Huerto Adictos”, aconseja vigilar que el sustrato reciba los nutrientes necesarios, regar sólo cuando la planta lo necesite y no encharcar sus raíces, revisar si les falta estar expuestas a la luz solar o no, y procurar que no tengan hongos o insectos alimentándose de sus hojas.

ASÍ SE VEN LAS RAÍCES ENFERMAS DE LAS PLANTAS. FOTO: CAPTURA YOUTUBE "HUERTO ADICTOS"

Por otro lado, el mismo jardinero asegura que aplicar un abono casero es ideal para implementar cuando la planta ya está en mal estado.

Cómo hacer el abono para curar las plantas

El remedio para combatir el mal estado de las plantas no requiere mucho más que dos productos orgánicos y fáciles de conseguir, por lo cual casi toda persona los tiene en su alacena. Lo primero que haremos será colocar 2 litros de agua en un recipiente y, luego, mezclarla con una cucharada de miel orgánica o lo más natural posible, y media cucharada de bicarbonato de sodio.

Una vez que tengamos todos estos ingredientes juntos en el abono, podremos empezar a regar las plantas con él. Lo mejor, de acuerdo con el jardinero, es ir intercalando el riego con agua y un poco de abono, de forma que la planta se vaya adaptando a los nutrientes.