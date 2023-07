Donald Trump obligó a Alicia Machado a hacer ejercicio frente a las cámaras

Alicia Machado se hizo famosa a nivel internacional a los 19 años, al ganar el título Miss Universo representando a Venezuela en 1996. Con el paso de los años, la modelo se convirtió en una reconocida actriz, presentadora y productora. Si bien ha pasado mucho tiempo desde que ganó el concurso de belleza, a continuación recordamos uno de los sucesos que vivió la venezolana. Al parecer, su coronación es recordada como una de las más polémicas de la historia.

Alicia Machado obtuvo el título de Reina Mundial del Café y luego se presentó en el Miss Universo. Imagen de Instagram.

Luego de su triunfo, la modelo experimentó un cambio al aumentar de peso, así que fue victima de las críticas y señalamientos de muchos. De hecho, una de las figuras públicas que se atrevió a hablar sobre la apariencia física de Machado fue Donald Trump. Hace unos años atrás, en un evento de prensa en Caracas, la modelo habló sobre el ex presidente de Estados Unidos y manifestó los los terribles recuerdos que le quedaron sobre él.

Alicia Machado fue Miss Universo en 1996. Imagen de Instagram @machadooficial.

"Cuando me preparaba para Miss Universo, era una obsesión para mí no aumentar de peso. Para cuando gané, en realidad me estaba recuperando. Pero el año anterior, no comí nada. Y cualquier cosa que comía, la vomitaba", señaló Machado. Luego la modelo comentó que cuando ganó el concurso pesaba 116 libras (52 kg), así que estaba muy flaca para su contextura.

Alicia se coronó ganadora del Miss Universo y ese mismo año Trump fue nombrado como productor ejecutivo del concurso de belleza. Según las declaraciones de la actriz, el empresario la llamaba gorda, Miss Piggy, Miss ama de casa, fea y otros apodos aberrantes. Al parecer, Donald vio el aumento de peso como un terrible problema, así que hizo una conferencia de prensa donde invitó a varios medios de comunicación a una forzada sesión de ejercicios protagonizada por Machado.

Mira el video

En ese entonces, Trump hizo algunas bromas frente a cámara: "Así que este es alguien a quien le gusta comer" y luego exhibió el "compromiso" de la joven a ajustarse a los estándares de belleza que tenía el Miss Universo en esa época. Años después de este suceso, Alicia reveló que Donald amenazó con quitarle la corona cuando aumentó de peso, así que esta presión la llevó a sumarse al clip donde se ejercitó frente a todos. "Era abrumador. Le tenía mucho miedo. Me gritaba todo el tiempo. Me decía: ‘Te ves fea’ o ‘Te ves gorda'", sentenció Machado en un video de Campaña publicado por Clinton en 2016.