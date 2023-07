De espaldas, Yanet García muestra sus curvas en una foto subida de tono

Por más que su contenido siempre sea similar, Yanet García no para de robar corazones y suspiros en las redes sociales. Es más, recientemente la bella modelo mexicana alcanzó los 15 millones de seguidores tan sólo en Instagram, puesto que esos usuarios están a gusto de verla presumiendo sus encantos.

Si bien, en la actualidad, Yanet se encuentra entre las principales influencers mexicanas, lo cierto eso no es más que el resultado de haber pasado varios años preparándose profesional, psicológica y físicamente, y, por supuesto, por haber tenido sus metas claras. Es que García creó su propia agencia de modelaje cuando sólo tenía veinte años, sabiendo que era a eso a lo que se dedicaría en la vida. ¡Y sí que lo logró!

Pero Yanet no sólo se ha desenvuelto como modelo a lo largo de todos estos años, sino que, además, supo ser una simpática y preparada presentadora del clima en varios programas de noticias. “Gente Regia”, “Hoy” y “Las Noticias Monterrey” son sólo algunos de los programas de televisión en los que presentaba el estado del clima en su país natal, haciéndose reconocida como “la chica del clima”.

Yanet García causa furor con un nuevo posteo

En 2021, Yanet se despidió de su trabajo en los medios de comunicación, pero no de forma definitiva. Pues, cada tanto, gusta de presentar algún evento especial como lo es el Teletón. El resto del tiempo, la diva de 32 años sigue modelando para Instagram y algunas plataformas de contenido exclusivo para adultos, causando suspiros con cada nueva sesión de fotos.

Es más, en las últimas horas, García volvió a compartir un álbum de fotos que ya había provocado suspiros entre sus 15 millones de seguidores. Pero, esta vez, sumó un par de imágenes subidas de tono, en las que deja ver su figura de frente y de espalda, modelando un sensual conjunto de lencería de encaje negro.

Enseguida, los usuarios de Instagram halagaron su belleza en comentarios como los siguientes: “Y tú por qué estás tan hermosaaaaa?”; “Esta dama es tan hermosa. Realmente no creo que ella sepa lo hermosa que es. ¿Qué es algo bueno? ¿Por cierto? Me encanta tu atuendo primera elección guau”; “Todas las fotos son poemas, pero la 5 es un soneto”; “Perfection y no hay más palabras!!!”; “Tkmm”; “Bonita MIA!!!”; “Sexy lingerie”; “mamacita”; “Love it”; “Hermosa”.