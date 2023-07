Prepara tus pañuelos para emocionarte con el gran posteo qué Khloé Kardashian le dedicó a su pequeño Tatum

Khloé Kardashian se encuentra en una semana de festejos, la modelo compartió vía su red social de Instagram dos importantes eventos de los qué ha sido parte en cuánto a lazos familiares qué no dejó de mostrarle a sus más de 311 millones de followers.

Fuente: imagen @khloekardashian

familia unida.

"¡¡¡Alguien cumple 17 hoy!!!! ¡¡¡Feliz cumpleaños dulce dulce Amari!!! Todos somos tan bendecidos de haber sido tocados por un ángel como tú eres realmente uno de los mayores tesoros de Dios", reza la descripción qué puso Khloe Kardashian haciendo mención a Amani Thomson.

¿Quién es Amani Thomson?

El joven de 16 años es hermano menor de Tristan Thompson, ex novio de Khloé Kardashian, cómo la celebrity hace mencion en el final del reality 'Las Kardashians', dónde cada una de las millonarias se sumaban a mostrar cómo vivían. En una de las partes se tocó el dramático momento por el qué tuvo qué atravesar la famlia, puesto qué su mamá falleció a los 53 años y cómo acto de solidaridad Khloé determinó qué el deportista padre de dos de sus hijos (Tatum y True) y su hermano se quedaran viviendo en su casa.

Fuente: imagen - Getty Images

Khloé, Amani y Tristan Thompson.

Festejo seguido

Sucede qué no ha sido unicamente el cumpleaños de Amani puesto qué al día siguiente se dio el de Tatum, el pequeño de un año de edad qué tuvieron, Khloé y Tristan Thompson, y frente a un día muy especial, la socialité también decidió dedicarle unas palabras a su gran pilar.

Fuente: imagen @khloekardashian

el paso del tiempo.

"Feliz cumpleaños, mi dulce hijo. Soy un firme creyente en que Dios te da lo que necesitas y yo te necesitaba. Dios sabía que mi corazón te necesitaba. Necesitaba tu dulce y preciosa Sonrisa. Necesitaba tu espíritu angelical. Necesitaba un amor que solo tú pudieras darme, necesitaba a mi hijo. Estoy tan orgullosa de ser tu mamá. Muy orgulloso del amor y la risa que tenemos en nuestra casa. Muy orgulloso de tu hermoso, gentil, amoroso e infeccioso espíritu. Iluminas cada habitación. ¡No se puede negar que todo el mundo sonríe cuando te miran! Especialmente cierto ella está tan orgullosa de llamarte suya", reza la dulce dedicatoria qué depositó en su bebé y qué acompaño con un extenso carrousel melancólico sobre el paso del tiempo y sus juegos con sus primas.

Fuente: Imagen @khloekardashian

Temática espacial.

"Tatum, has cambiado la vida mía y la de True para siempre. Ambos te necesitábamos. Sabía que sería una fantástica y amorosa hermana mayor, pero no creo que alguna vez hubiera podido imaginar el amor y lazo que ustedes ya tienen. Ambos me recuerdan mucho al tío Bob y a mí. Es apropiado porque creo que te pareces tanto a tu tío. (Lo que significa que creo que te pareces a mi papá también)", siguió escribiendo y haciendo mención al parentesco de similitud qué tenía con un pilar sanguíneo.

Fuente: imagen @khloekardashian

Cohetes especiales y manos en slime.

"No puedo creer que ya seas uno cumpleaños mi dulce y dulce bebé, feliz primer año, eres mi SONshine, Mi único SONshine Tú me haces feliz Todos los días Nunca lo sabrás querida Cuánto te amo", cerró la carta pública qué le escribió en modo madre babosa y tierna a la vez.