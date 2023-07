En 2001, Natalia Oreiro y Ricardo Mollo se conocieron en una clase de yoga. Para ese entonces, ella tenía 23 y él, 43. Cupido los flechó y, al tiempo, comenzaron a salir.

Después de una década en pareja, trajeron al mundo a su primer hijo, Merlín Atahualpa. Hoy, su primogénito, ya tiene 11 años y eligió que lo llamaran por su segundo nombre; aunque muchos se dirigen a él por Ata, su diminutivo.

Sobre su hijo, en una entrevista con Gente, Oreiro detalló: "Es un niño luminoso y simple, que a su simpleza la acompaña con hermosas reflexiones. Tiene paz, claridad. No como yo cuando era chica: siempre extrovertida, movediza, mis padres no podían ir a ningún lado conmigo porque tiraba y rompía todo... Ata es un pequeño budita, de gran vida interior... Además, siento que, ante todo, es un chico feliz".

De vez en cuando, Oreiro le dedica alguna publicación en Instagram a su pequeño. En esta red social, la actriz uruguaya es muy activa y llama la atención de sus admiradores cada vez que da señales de vida.

Las fotos de Natalia Oreiro que conquistaron miles y miles de corazones

Ahora, subió una serie de fotos que conquistaron miles y miles de corazones. "Increíblemente hermosa… acabo de terminar de ver Muñeca Brava. Estás divina, qué bárbara", "Gracias siempre Nati, sos lo más", "Amo tus looks con zapas. Totalmente auténticos y me ayudan mucho a incorporarlos, ya que en mi trabajo estoy siempre parada, pero no pierdo elegancia. Gracias" y "Espectacular", son algunos de los tantos mensajes que le dejaron.