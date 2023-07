Si estás buscando un buen título para ver este fin de semana, aquí te recomendamos una miniserie de ocho capítulos que, de seguro, te encantará. Se estrenó en 2020, es para mayores de 16 años y fue creada por Evan Romansky.

Ratched es una producción estadounidense de drama de terror psicológico, basada en la novela de 1962 One Flew Over the Cuckoo's Nest de Ken Kesey.

La sinopsis oficial de Netflix dice: "En 1947, Mildred Ratched comienza a trabajar como enfermera en un afamado hospital psiquiátrico. Pero bajo el distinguido aspecto de la mujer acecha una sombra siniestra".

La atrapante miniserie de Netflix de ocho capítulos ideal para ver el fin de semana

En el reparto están: Sarah Paulson como Mildred Ratched; Finn Wittrock como Edmund Tolleson, un asesino en serie y hermano adoptivo de Mildred; Cynthia Nixon como Gwendolyn Briggs, la ayudante del alcalde; Jon Jon Briones como Dr. Richard Hannover, el director del psiquiátrico; Charlie Carver como Huck Finnigan, enfermero; Judy Davis como Betsy Bucket, enfermera y Sharon Stone como Lenore Hortense Osgood, una millonaria que tiene un pasado con el doctor Hannover.

Ratched se convirtió en el mejor estreno de una serie original en la popular plataforma de streaming de todo el 2020, con un promedio de 48 millones de reproducciones durante sus primeros 28 días.

¡Mira el tráiler!