Este es el shockeante video qué Britney Spears publicó y a los pocos minutos borró de su red

Britney Spears está a tres meses de finalmente sacar su libro autobiográfico 'La mujer qué hay en mí', dónde develará todos los secretos sobre los abusos qué ha sufrido en medio de su carrera cómo cantante y también el revés judicial qué tuvo con su padre, James Parnell Spears, quién luego desistió de la tutoría legal. En las últimas horas la artista utilizó a su Instagram para detallar más a fondo sobre el contenido del mismo y qué rapidamente salió de circulación.

el sugestivo mensaje detrás.

"Una provocadora para un pequeño proyecto en camino !!!!!! ¿Quién está listo? Tuve que hacer el yyyyyyyy porque por alguna razón mi hermana hace eso en su gramo !!!!!! ¡¡¡Los amo a todos!!!", reza la descripción qué puso Britney Spears y qué luego lo acompañó con una tipografía rosa en transición haciendo un profundo comunicado en el qué fue detallando fuertemente varios puntos de su vida.

Britney ante sus fanáticos

"¿Te encuentras en el medio o lo cogiste? Los ladrones son pequeños, ellos sirven como bolos. El dolor no camina, nosotros decimos cuando debes hablar. El dolor no camina, nosotros decimos cuando debes hablar. Mis pies, Jesús dime por qué. Tú sabes cómo me muevo cuando estoy viva", comenzó su desgarrador relato haciendo alusión a la cantidad de veces qué pidió ayuda y se aferró a la fé.

"Me quitaron los pies, 'desmoralizados', enfatizaron mi rostro... querían mi mente", haciendo referencia a las decisiones qué nunca pudo tomar en medio de la tutoría legal de su padre.

"Quiero atención a mi ritmo y tener un auto y dejar este lugar. Nunca lloré ni una sola vez... yo trabajaba 10 horas al día, 4 meses esclavos. No hay días libres y no puedes jugar", cuenta acerca del largo proceso y tiempo de su salud mental qué le llevó el tener qué contar su propia historia llena de dolor y pasarla a una hoja.

Testimonio del sufrimiento

A su vez, Britney hace un profundo análisis sobre cómo ha sido su vínculo familiar y todo el dolor por el qué tuvo qué atravesar y qué la llevó a tener una fuerte crisis emocional en medio del boom de su carrera qué tantas trabas ha tenido debido a la restricciones de sus padres.

"No he tenido días libres y familia ha caído tan bajo... tan pero tan bajo.. mi familia lo dice, me vieron sentarme, comportarme , bañarme, hacerme preguntas y hasta decirme que 'estaban aquí para salvarme'.. salvarme de qué, debería haberme muerto", continúo su duro y demoledor relato acerca del tortuoso vínculo familiar.

"Mis pies querían correr, yo miraba hacia abajo, miraba el dolor dentro se mi cuerpo... frente al dolor busqué a Dios con seguridad. El sabía qué yo sabía, asi que volé... no se sentía normal, tampoco sé qué es estar normal", expresó en cuánto al aferrarse a Dios en sus momentos de mayor oscuridad.

"Me rompieron la cara y mi mano derecha, Jesús, si pudiera volver el tiempo atrás, encontraría mi mano derecha y los mataría. Pondría una sonrisa en mi cara, para salvar mi gracia y los mataría", cerró con una fuerte confesión acerca del fuerte rechazo qué le llevó a pensar en gran escala se crudeza.